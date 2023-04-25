馬祖岸巡總隊參謀主任涉侵占國軍罐頭 3人聲押禁見

馬祖岸巡總隊參謀主任林佑柏，遭檢舉與部署涉嫌侵占岸巡的伙食罐頭，還從馬祖運到台灣。士林地檢署指揮廉政署搜索查扣少部分罐頭，並約談林等6名被告。檢方訊後依貪汙治罪條例「侵占公用財物罪」聲押林等3名公務員獲准，其餘3名非公務員則交保候傳，全案檢方持續釐清侵占罐頭動機。

士林地檢署日前接獲廉政署情資，林佑柏遭檢舉侵占馬祖岸巡總隊的罐頭，涉犯貪汙治罪條例「侵占公用財物罪」，本月20日指揮廉政署北調組發動搜索，在某倉庫查扣「少部分罐頭」（詳細數量清查中），並約談林、張姓部署等6名被告。