馬祖岸巡總隊參謀主任涉侵占國軍罐頭 3人聲押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

馬祖岸巡總隊參謀主任林佑柏，遭檢舉與部署涉嫌侵占岸巡的伙食罐頭，還從馬祖運到台灣。士林地檢署指揮廉政署搜索查扣少部分罐頭，並約談林等6名被告。檢方訊後依貪汙治罪條例「侵占公用財物罪」聲押林等3名公務員獲准，其餘3名非公務員則交保候傳，全案檢方持續釐清侵占罐頭動機。

士林地檢署日前接獲廉政署情資，林佑柏遭檢舉侵占馬祖岸巡總隊的罐頭，涉犯貪汙治罪條例「侵占公用財物罪」，本月20日指揮廉政署北調組發動搜索，在某倉庫查扣「少部分罐頭」（詳細數量清查中），並約談林、張姓部署等6名被告。

檢察官訊後，認為林等3名公務員涉犯重罪，且未吐實，全案還有事證待釐清調查，向士林地方法院聲押禁見，法院21日裁定羈押禁見獲准。另外3名被告，則非公務員身分，檢方諭知交保候傳。全案檢方將持續釐清貪汙動機，是否轉賣，也將清查是否涉及其他不法。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

馬祖 侵占 公務員

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