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檢察長遴選爆爭議 法務部：支持檢審會未來建立多元管道

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今天晚間表示，近日有檢察同仁就檢察長遴選提出辦理類似候選人公聽會之建議，本部研擬後，為協助檢審委員能經由多元管道認識參加遴選者，支持以後辦理檢察長遴選時，建立多元管道。

法務部檢審會上周五通過由部長蔡清祥圈選的6名新派任檢察長及全國一、二審檢察長新布局，體制內外雜音不少，「劍青檢改」檢察改革團體、9位民選檢審委員對人選入圍想法不同，甚至「網內互打」發消息對嗆，法務部在今晚發布新聞表示機關立場。

法務部指出，所謂多元管道，即是讓所有檢審委員均能獲得充足的資訊，從眾多候選人中選賢與能，提出擬任檢察長職缺2倍的適當建議人選，再由部長遴選出最適任的檢察長人選。

法務部說，遴任檢察長前，檢審會應就符合資格者，參考其品德操守、學識能力、統御領導、行政協調、敬業態度及業務績效等評量因素，提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選，由部長圈選。

上述規定於法官法、高等檢察署以下各級檢察署及其檢察分署檢察長遴選要點、檢察官人事審議委員會審議規則，都分別定有明文。

法務部表示，為讓檢審委員在短期內有更多管道得以充分認識參加遴選者是否具備評量要件，支持檢審委員有更多元的管道及方式得以諮詢及考量。

圖為法務部。記者王聖藜/攝影
圖為法務部。記者王聖藜/攝影

法務部 職缺 蔡清祥

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