檢察長遴選爆爭議 法務部：支持檢審會未來建立多元管道

法務部今天晚間表示，近日有檢察同仁就檢察長遴選提出辦理類似候選人公聽會之建議，本部研擬後，為協助檢審委員能經由多元管道認識參加遴選者，支持以後辦理檢察長遴選時，建立多元管道。

法務部檢審會上周五通過由部長蔡清祥圈選的6名新派任檢察長及全國一、二審檢察長新布局，體制內外雜音不少，「劍青檢改」檢察改革團體、9位民選檢審委員對人選入圍想法不同，甚至「網內互打」發消息對嗆，法務部在今晚發布新聞表示機關立場。

法務部指出，所謂多元管道，即是讓所有檢審委員均能獲得充足的資訊，從眾多候選人中選賢與能，提出擬任檢察長職缺2倍的適當建議人選，再由部長遴選出最適任的檢察長人選。

法務部說，遴任檢察長前，檢審會應就符合資格者，參考其品德操守、學識能力、統御領導、行政協調、敬業態度及業務績效等評量因素，提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選，由部長圈選。

上述規定於法官法、高等檢察署以下各級檢察署及其檢察分署檢察長遴選要點、檢察官人事審議委員會審議規則，都分別定有明文。