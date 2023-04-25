昔日生技股王康友掏空判賠50億 勤業眾信也遭求償25億

康友前董事長黃文烈。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影

曾為生技股王的康友-KY公司前董事長黃文烈等人編製不實財務報告，營造康友營收假象，使投資大眾誤信而進場買股票，並詐貸201億6千餘萬元，黃文烈等人潛逃海外，檢方發布通緝至今；證券投資人及期貨交易人保護中心替4744名投資人求償，台北地方法院日前判康友、黃文烈等人應連帶賠償50億5580萬餘元，另勤業眾信會計師事務所和2名會計師應各連帶賠償12億6395萬元，共計25億2790萬餘元，可上訴。

檢方起訴，康友在大陸百分之百轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，2018年起出現營運困難；隔年，黃文烈將六安土地、廠房及機器設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸人民幣2億3722萬餘元。

康友2019年第四季財務報告未揭露抵押資訊，負責簽證的會計師施景彬、江明南，對不實財報未依有關法規、一般公認審計準則查核。此外，黃文烈等人2018年間，將影響每日股價上漲檔數控制在一定範圍內，規避證交所察覺炒股，以高買低賣、相對成交等方式，將康友股價從397元拉抬至537元，炒股大賺22億6372萬餘元。

檢方查出，黃文烈等人以虛灌存款、隱瞞動產抵押登記等手法，連續編列不實財務報告，營造康友營收暢旺及財務體質健全等假象，使大眾及銀行願意投資進場買入股票及放貸，共詐得201億6730萬餘元。

投保中心替4744名受害投資人提起團體訴訟，向康友、黃文烈、康友總經理、財務長、多名董事及獨立董事、勤業眾信會計師事務所、施景彬、江明南等人求償共53億4079萬餘元。

台北地院指出，康友未在財報揭露抵押情事，確實屬於重大財報不實，判康友、黃文烈、總經理、財務長、董事及獨立董事等人應連帶賠償50億5580萬餘元；另有3名獨董應各負千分之2責任，與康友、黃文烈等人連帶賠償各1011萬餘元。

判決指出，施景彬、江明南會計師雖非故意放任財報不實，但有違反證券交易法、查簽規則等法令、審計原則的過失，各自需負25％責任，而勤業眾信分別與兩人負連帶賠償責任，意指勤業眾信與兩人共應賠償25億2790萬餘元。