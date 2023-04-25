被控發陸製快篩試劑 里長落選人出庭喊冤：法官定會還我們清白

國民黨籍北市內湖區清白里候選人邱瑞蓮（落選），和陳姓丈夫，遭控涉接受陸資贊助，以60名人頭輸入6千支快篩試劑，發送快篩試劑作為賄選小物，遭依公職人員選舉罷免法「受滲透來源資助投票行賄罪」起訴。兩人今出庭喊冤稱，「捐給社區做公益」沒賄選，「我們根在台灣啊！不會逃避責任」，法官一定會還我們清白。

兩人今出庭均無罪答辯。陳供稱，111年5月19日他和平潭台商協會會長吳政言用微信通電話，確認快篩試劑是台商協會要贈送的，通話時間55秒，當時台灣疫情嚴重，要多進口一些快篩試劑，且當時我國政府曾說，100劑以內可免申請，60人中有部分是他給資訊，讓他們自己申請寄送到府，若不會使用EZWAY者，就會寫委託書，協助他們交給報關行。

邱供稱，60人幾乎是她找的，有公司同事和朋友，每人輸入100支快篩試劑，原則上是每人拿10支快篩試劑，其餘「捐給社區做公益」。朱姓證人所言絕對是她記錯了，有說沒偵訊過很緊張才會誤以為是團購。整批快篩在當年8月4日遭查扣，沒有給詹姓證人快篩試劑。

辯護人稱，發放快篩試劑非意圖販賣，發放時間是當年6、7月間，距離選舉還有半年，市價只有75元，多數民眾還表示「陸製品質堪慮」這豈能撼動民眾投票意願，無賄選。另，快篩試劑是台商協會向廈門寶太公司購買，非台工部，不是反滲透法中的「贊助」台灣最基層的里長選舉，不會有撼動國家安全之虞，不構成反滲透法。

陳的辯護人稱，發送過程沒有提到支持選舉，發送對象也非限定清白里里民，與選罷法無涉，並也提供吳政言的聲明書，證實快篩試劑非大陸台工部人員提供，不該當反滲透法。法官問為何本案從去年迄今，現在才提出吳政言的聲明？陳稱，台商協會會長吳政言因政治考量，不願到庭作證，與律師討論後才決定以此方式協助作證。

邱的辯護人請求聲請調查國民黨團協商會議錄音，邱在會議中曾表示「她不一定參選，可以退出」用以證明發放快篩試劑，不是賄選，只是純粹幫助社區。

法官最後訊問限制出境出海是否延長。邱表示「我們根在台灣啊！」不會逃避責任，陳則說，開庭一定會到，小孩都在台北，他們夫妻不會讓小孩讓人指指點點。檢方則認為限制出境出海原因仍存在，應予延長。法官諭知邱、陳10天內提出不會逃亡證據，是否延長限制出境出海，將由合議庭評議。

邱庭後表示，被起訴非常無辜。夫妻二人無罪答辯，律師表示交由法官還當事人清白，邱立即肯定的說「法官一定會還我們清白」。

夫妻二人2018年3月到2019年間，擔任大陸福建省平潭綜合實驗區，台灣事務工作部（台工部）海壇片區台康社區居民的社區營造師。起訴指出，去年5月，邱接獲台工部歐姓秘書用微信告知，可無償資助大量快篩試劑，製造商是廈門寶太生技公司（大陸官方投資實質掌握經營權）。

檢方認為，夫妻兩人去年5月、6月間，以朱姓女子等60人當人頭，共申報6千支試劑，在社區發展協會辦公室囤積大量快篩試劑，發送時透過宣傳單、臉書指出清白里里民每戶可領1盒快篩試劑，依選罷法中投票行賄罪、意圖供應而未經核准擅自輸入醫療器材罪起訴，並建請法院依反滲透法「受滲透來源資助」加重其刑。