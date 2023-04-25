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花監前女管理員愛上男囚廁所尋歡 物品藏私密處替情郎偷渡物資

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導

矯正署花蓮監獄一名陳姓女管理員戀上受刑人，與男友多次在獄中廁所發生親密行為，還私自夾帶保健營養品、內褲、佛珠等物品給男友。外界質疑花監內部管理出問題，獄方表示，已加強受刑人管控作業活動範圍，並會加強管理員安檢及法治教育。

據了解，陳女於2018年8月起在花蓮監獄擔任約雇管理員，簡男因販賣毒品遭重判22年10個月，在花監服刑表現良好，被派到教化科擔任服務員，負責打掃等雜務，兩人辦公室就在對面，且陳女工作內容包括送簿冊等資料到各科室，雙方因此結識。

簡男展開猛烈追求，密集書信往來，陳女暈船，兩人多次在沒有監視器的獄內教區廁所發生親密行為，簡男還違規使用行動電話與陳女通訊。

陳女被愛沖昏頭，因為男友委託，利用職務上可以進出花蓮監獄管制區的機會，從2020年9月至2021年2月間，多次將物品放在身上私密處躲過安檢夾帶入監，以此方式陸續偷帶克補、善存、合利他命、挺立等營養品，佛珠、繡線、內褲、記憶卡等日用品，以及巧克力等食品給男友，總價約1萬多元。

監所人員於2021年間發現簡男私藏未申報物品，全案爆發，陳女坦承不諱，並在案發後離職。

花蓮地方法院合議庭法官考量陳女素行良好沒有前科，坦承犯行尚知悔悟，夾帶交付物品價值不高，也非毒品、香菸等違禁品，也沒有從中獲利，一審依貪汙治罪條例的圖利罪，判處1年6個月徒刑、褫奪公權2年，緩刑4年，需向公庫支付25萬元。

外界質疑花蓮監獄竟讓女管理員和男受刑人在獄中多次偷情，還可以私下夾帶物品，顯然安檢鬆散，內部管理大有問題。

副典獄長吳必成指出，為避免類似情事發生，已加強受刑人管控作業活動範圍，戒護科、教化科也不編列服務員，管理員出入戒護區加強安檢，並加強管理員法治教育，勿以身試法。

花蓮監獄爆發女管理員與男囚在獄中多次發生性行為，還夾帶物品入監，遭質疑內部管理出問題。聯合報系資料照
花蓮監獄爆發女管理員與男囚在獄中多次發生性行為，還夾帶物品入監，遭質疑內部管理出問題。聯合報系資料照

花蓮 受刑人 安檢 監獄

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