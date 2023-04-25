女兵營區簽賭涉陸海空軍刑法 嘉院處拘役20天

蘇姓女子被控去年7、8月間擔任陸軍上兵職務時，在營區以手機上網簽賭，因屢向同袍借貸金錢曝光被查辦、移送，嘉義地院依蘇女涉及陸海空軍刑法，處拘役20日，可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，蘇女於去年7、8月間在陸軍機械化步兵某旅服役，擔任上兵職務時（已於去年11月16日退伍），接連以智慧型手機上網登入賭博網站下注簽賭，因蘇女屢向同袍借貸金錢，使簽賭事件曝光，經陸軍第十軍團指揮部調查後，案經嘉義憲兵隊移送偵辦。

嘉義地檢署依蘇女涉及陸海空軍刑法在營區賭博罪起訴，陸海空軍刑法第75條第1項定有明文，其立法理由主要考量軍人為賭博行為影響軍紀且破壞袍澤情誼，是與刑法普通賭博罪的規定有所不同，屬特別法。

簡易判決書表示，現役軍人在營區等處所以網際網路方式賭博財物，不論賭博網站經營形態封閉或開放，均會構成陸海空軍刑法的營區賭博罪，因此，蘇女被判處拘役20日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。