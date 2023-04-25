「煙火哥」放炮、逼車、潑糞騷擾立院退休女公務員 判有罪定讞要坐牢

新北市新店區「煙火哥」邱銘祥與藍姓女子因車禍結怨，4年來不斷傳播藍女染疫假訊息、逼車、放炮加潑糞，台灣高等法院依強制罪、違反個資法等罪判2年2月徒刑，個資法部分可上訴，其餘判刑定讞。

藍女2019年7月在「梅花湖」遭邱銘祥女友肇事撞傷，藍女索賠醫藥費並提告，從此引發邱瘋狂騷擾，邱日前再度涉案，現羈押中。檢方起訴指出，邱2021年2月1日晚間8點40分，尾隨藍女身後，持裝有糞水的穢物朝藍女丟擲，同日晚上10點31分，邱在藍女居住社區LINE群組留言「剛剛有人掉在糞坑，不知道有沒有人看到、有看到記得跟別人分享，實在太好笑了」。

2021年4月12日上午7點12分，邱在新店便道看見藍女搭乘兒子駕駛的車輛要上班，駕車尾隨，沿途多次以超車、驟降車速方式逼車，將車子駛近藍女搭乘的車子旁，大聲叫囂，朝藍女坐的車丟擲不明物。

邱2021年5月17日凌晨12點39分，在藍女住家附近散布「防疫破口（新店人請注意），此個案為新店人本身隱瞞確診中興路X段X號X樓，在110年5月14日於醫院檢查自費快篩後陽性」的不實傳單，檢方依多項罪名起訴。

藍女曾出庭說，邱盜用她的圖像在社區的社群軟體群組陷害她，邱曾羈押獲釋，不斷騷擾她，亂寫檢舉信給她的長官；她說，邱被捕那一天，曾放話「還要再放炮1萬次」。

藍女哭著告訴法官，2020年1月25日邱到她家挑釁，騷擾她哥哥，踹了哥哥一腳，想叫哥哥下跪，之後，邱將事跡放在網路上，她的哥哥本來就癌症末期，2個月後抑鬱而終，邱為一件小車禍逼她家破人亡，「他認為公務員不敢反擊，還欺負我們家都是女人」。