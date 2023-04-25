快訊

預防俄國發動「難民入侵」：芬蘭在邊境蓋鐵網圍籬

氣質依舊！前經濟部長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

兒摔斷手…消防夫妻勒索麥當勞7060萬 對話曝「逼死他們、最終目標讓老婆退休」

「煙火哥」放炮、逼車、潑糞騷擾立院退休女公務員 判有罪定讞要坐牢

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市新店區「煙火哥」邱銘祥與藍姓女子因車禍結怨，4年來不斷傳播藍女染疫假訊息、逼車、放炮加潑糞，台灣高等法院依強制罪、違反個資法等罪判2年2月徒刑，個資法部分可上訴，其餘判刑定讞。

藍女2019年7月在「梅花湖」遭邱銘祥女友肇事撞傷，藍女索賠醫藥費並提告，從此引發邱瘋狂騷擾，邱日前再度涉案，現羈押中。檢方起訴指出，邱2021年2月1日晚間8點40分，尾隨藍女身後，持裝有糞水的穢物朝藍女丟擲，同日晚上10點31分，邱在藍女居住社區LINE群組留言「剛剛有人掉在糞坑，不知道有沒有人看到、有看到記得跟別人分享，實在太好笑了」。

2021年4月12日上午7點12分，邱在新店便道看見藍女搭乘兒子駕駛的車輛要上班，駕車尾隨，沿途多次以超車、驟降車速方式逼車，將車子駛近藍女搭乘的車子旁，大聲叫囂，朝藍女坐的車丟擲不明物。

邱2021年5月17日凌晨12點39分，在藍女住家附近散布「防疫破口（新店人請注意），此個案為新店人本身隱瞞確診中興路X段X號X樓，在110年5月14日於醫院檢查自費快篩後陽性」的不實傳單，檢方依多項罪名起訴。

藍女曾出庭說，邱盜用她的圖像在社區的社群軟體群組陷害她，邱曾羈押獲釋，不斷騷擾她，亂寫檢舉信給她的長官；她說，邱被捕那一天，曾放話「還要再放炮1萬次」。

藍女哭著告訴法官，2020年1月25日邱到她家挑釁，騷擾她哥哥，踹了哥哥一腳，想叫哥哥下跪，之後，邱將事跡放在網路上，她的哥哥本來就癌症末期，2個月後抑鬱而終，邱為一件小車禍逼她家破人亡，「他認為公務員不敢反擊，還欺負我們家都是女人」。

台北地院依強暴侮辱、強制罪各判邱8月徒刑，違反個資把部分判刑1年，應執行2年2月徒刑；高院認為邱上訴主張和藍女之間「一個巴掌拍不響」，是藍女過於強勢才導致他的過激行為，事後沒有反省，雖邱的父親替他賠償民事款項，但此非邱自力對藍女道歉弭過的展現，且未獲藍女原諒，故駁回上訴，強暴侮辱、強制罪各8月徒刑定讞，違反個資法部分可上訴。

「新店煙火哥」邱銘祥。記者王長鼎／翻攝
「新店煙火哥」邱銘祥。記者王長鼎／翻攝
被煙火哥邱銘祥騷擾的藍姓女子。聯合報系資料照
被煙火哥邱銘祥騷擾的藍姓女子。聯合報系資料照

個資 車禍

延伸閱讀

員工獎勵金被航空公司片面毀約 空服員、地勤人員晚上24：00開始罷工

影／金門詐騙案增多 立院女戰神陳玉珍出面「打詐」

瓜地馬拉總統立院演說 力挺中華民國是唯一的中國

穿梭碧潭、探索和美山 新北定向越野新店場開放報名

相關新聞

華碩前經理被控詐1.8億 纏訟10年給清白「反控董座施崇棠誣告」

華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平，遭華碩控告虛設大陸上海浦東機場專盤專區，損失1.8億元，龔等6人遭詐欺、背信等罪嫌纏...

長榮分家／遺囑之爭張國煒二連勝 兄弟料續戰遺產分配 長榮航經營權小K還有戲

高等法院今天（25日）二審宣判長榮總裁張榮發遺囑有效，二房獨子張國煒至少可拿140億元。這是張國煒二連勝之後，預料張國政將繼續上訴。若三審還是張國煒勝，攸關集團控股公司EIS（巴拿馬商長榮國際）與EIC（長榮國際）的股權消長，接下來兄弟間應會打「遺產分配」官司，牽動長榮王國的版圖。 張榮發2016年過世後，其遺囑指定二房獨子張國煒接總裁，並將名下存款、不動產、股票財產全留給他，約240億元的遺產，扣除其他繼承人的特留分後，張國煒至少可拿140億元。但大房三子張國政質疑該遺囑不合法，2018年提起「確認遺囑無效」訴訟， 但大房三子張國政質疑該遺囑不合法，2018年提起「確認遺囑無效」訴訟，不過台北地院2020年3月認定遺囑有效，判張國煒勝訴；張國政又上訴高等法院，原本預計去年上半年宣判，後來因老二張國明、老三張國政及老四張國煒、女婿鄭深池等泛弟弟派結盟，在去年2月拿下長榮國際經營權、贏了大哥派張國華，官司也停訟數月。 高等法院今天（25日）二審宣判遺囑有效，在張國煒二連勝之後，預料張國政也將繼續上訴。

火箭兵不想當兵謊稱酒駕被撞 緩起訴罰2萬

陸軍前火箭兵尤姓男子因不適應部隊生活不想當兵，在收假前夕大量飲酒，自行駛中的機車後座跳車受傷就醫，卻向輔導長謊稱「酒駕騎...

退休調查官涉收賄500萬 證人沒問完 限制出境975天還是不解禁　　

潤寅詐貸案中調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃被控收賄500萬元「吃案」，偵查中羈押禁見，2020年8月起訴限境迄今，郭...

他下班騎車輾過「天坑」喪失性功能 水利署第二河川局確定國賠138萬元

新竹林姓男子6年前騎車行經水防道路，遇大坑洞失控打滑摔車，顱內出血併發精神疾病，且喪失性功能，提告向經濟部水利署第二河川...

張榮發遺囑有效！張國煒勝訴可獲140億遺產 法院判決四大理由曝光

長榮集團創辦人張榮發2016年1月20日過世，遺囑中將存款、股票、不動產全留給二房獨子張國煒，並指定張國煒接任長榮總裁，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦