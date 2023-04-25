男子擅闖台南彈藥分庫營區被逮 理由竟為抓捕綠鬣蜥
38歲簡姓男子去年12月12日下午4時30分，闖入陸軍台南彈藥分庫營區內，營區內留守人員發現後上前攔截，經台南憲兵隊詢問，他自稱為抓捕綠鬣蜥，自圍牆水溝縫隙爬入營區，經檢方起訴，台南地院認他犯侵入建築物附連圍繞之土地罪，處拘役50日。
台南憲兵隊調查，案發當天，簡男未經門衛兵查驗，無故闖入陸軍第四地區支援指揮部彈藥庫台南彈藥分庫營區內。經營區內留守人員查覺有異後循線查獲，訴由台南憲兵隊報告偵辦。
簡男承認擅闖營區，與台南彈藥分庫人員指訴情節相符，並有現場蒐證照片、配置圖等可供佐證，檢方認事證明確，向法院聲請簡易判決。
台南地院指出，簡男明知未經同意不得進入陸軍營區，竟仍率爾自圍牆水溝縫隙爬入，侵犯營區管理權人允許他人進入的管領權限，並危害營區潛在安全及社會治安。並考量簡男自稱為抓捕綠鬣蜥的目的，自圍牆水溝縫隙爬入的手段、侵入期間長短等一切情狀，認他犯侵入建築物附連圍繞之土地罪，處拘役50日，可易科罰金。
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