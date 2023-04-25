男子擅闖台南彈藥分庫營區被逮 理由竟為抓捕綠鬣蜥

高等法院今天（25日）二審宣判長榮總裁張榮發遺囑有效，二房獨子張國煒至少可拿140億元。這是張國煒二連勝之後，預料張國政將繼續上訴。若三審還是張國煒勝，攸關集團控股公司EIS（巴拿馬商長榮國際）與EIC（長榮國際）的股權消長，接下來兄弟間應會打「遺產分配」官司，牽動長榮王國的版圖。 張榮發2016年過世後，其遺囑指定二房獨子張國煒接總裁，並將名下存款、不動產、股票財產全留給他，約240億元的遺產，扣除其他繼承人的特留分後，張國煒至少可拿140億元。但大房三子張國政質疑該遺囑不合法，2018年提起「確認遺囑無效」訴訟， 但大房三子張國政質疑該遺囑不合法，2018年提起「確認遺囑無效」訴訟，不過台北地院2020年3月認定遺囑有效，判張國煒勝訴；張國政又上訴高等法院，原本預計去年上半年宣判，後來因老二張國明、老三張國政及老四張國煒、女婿鄭深池等泛弟弟派結盟，在去年2月拿下長榮國際經營權、贏了大哥派張國華，官司也停訟數月。 高等法院今天（25日）二審宣判遺囑有效，在張國煒二連勝之後，預料張國政也將繼續上訴。

2023-04-25 16:43