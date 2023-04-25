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火箭兵不想當兵謊稱酒駕被撞 緩起訴罰2萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

陸軍前火箭兵尤姓男子因不適應部隊生活不想當兵，在收假前夕大量飲酒，自行駛中的機車後座跳車受傷就醫，卻向輔導長謊稱「酒駕騎腳踏車被撞」，輔導長查證後尤男並無酒駕。士林地檢署偵結，認為尤男犯意圖免除職役而詐為疾病未遂罪，以緩起訴處分，支付公庫2萬元。

緩起訴書指出，尤男今年1月間是我國陸軍志願役擔任火箭兵，因不適應部隊生活，1月14日放假在營區外大量飲酒，坐上朋友的機車被載，從行駛中的機車後座跳車，擦傷送醫。1月15日晚上8時應收假返回基地，卻在下午3時許向中尉輔導長報告，謊稱前晚酒醉騎腳踏車被追撞。

輔導長趕往醫院查證，發現尤男根本不是酒駕受傷，而是坐在機車後座跳下車受傷，當日陪同尤男返回部隊。全案經新北憲兵隊偵辦，尤男供稱，想要免除職役才說謊，事後十分後悔，案發後2周在今年2月1日退伍。

士林地檢署檢察官依陸軍指揮部查證報告、休假預排表、基地科表、尤男供詞等，認定尤男犯陸海空軍刑法，意圖免除職役而詐為疾病未遂罪，歷經偵查程序當知警惕，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，向公庫支付2萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 陸軍

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