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退休調查官涉收賄500萬 證人沒問完 限制出境975天還是不解禁　　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

潤寅詐貸案中調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃被控收賄500萬元「吃案」，偵查中羈押禁見，2020年8月起訴限境迄今，郭限境期限將屆，台北地院審酌案情認不宜解禁，裁定本月24日起再對郭延長限制出境、出海8月。

裁定指出，郭詩晃自2020年8月24日起限制出境、出海8月，再於2021年4月24日、同年12月24日、111年8月24日起分別延長限制出境、出海8月，限制出境、出海期間於2023年4月23日屆滿，至此郭已限境975天。

法院審核卷證並以書狀請郭詩晃表示意見後，認為郭涉犯貪污治罪條例「有調查職務之人員違背職務收受賄賂罪」刑法「洩漏國防以外秘密罪」嫌疑重大，審酌郭就洪村騫是否交付500萬元賄款、及以協助升等事由作為賄賂對價情節，與證人即潤寅負責人王音之等證詞有歧異。

裁定書指出，檢察官及郭的辯護人於準備程序庭中，都聲請傳喚王音之等證人到庭對質詰問，不過，詰問程序尚未完成，郭收賄罪最輕本刑5年以上，如未持續限境，郭有潛逃不歸的可能性，郭有限制出境、出海事由。

合議庭認為，限制出境、出海使郭詩晃出入國境權益受影響，不過，處分與國家司法權權衡相比，屬最小侵害處分，裁定郭自2023年4月24日延長限制出境、出海8月。可抗告。

調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃被控收賄500萬元「吃案」，偵查中羈押禁見，2020年8月起訴限境迄今。圖／聯合報系資料照片
調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃被控收賄500萬元「吃案」，偵查中羈押禁見，2020年8月起訴限境迄今。圖／聯合報系資料照片

收賄 司法 詐貸

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