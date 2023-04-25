他下班騎車輾過「天坑」喪失性功能 水利署第二河川局確定國賠138萬元

新竹林姓男子6年前騎車行經水防道路，遇大坑洞失控打滑摔車，顱內出血併發精神疾病，且喪失性功能，提告向經濟部水利署第二河川局請求國家賠償，一審判賠276萬餘元，案上訴，台灣高等法院改判賠138萬餘元確定。

林提告主張，他2017年8月4日晚間近8時，騎機車行經新竹縣新埔鎮某防汛道路，路面有長寬各1.5公尺嚴重凹陷的坑洞，且沒有任何警示標誌，也沒有照明設備，害他失控打滑摔倒，頭部外傷、顱內出血、肢體多處擦挫傷。

林指出，他已婚且有子女，原本生活幸福美滿，卻因事故腦部受傷，併發精神疾病，幾乎喪失性功能，更無法工作，提告請求國家賠償556萬餘元。

第二河川局抗辯，水防道路已同意由新埔鎮公所接管，鎮公所雖以經費拮据為由暫不接管，但經費拮据或尚未辦妥移交程序，不是解免國家賠償的事由。

河川局指出，坑洞同年7月27日已經填平，之後不明原因再次出現，屬於突發事件，單位無法立即採取措施，且林車速過快，應該負80%過失責任。