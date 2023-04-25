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問「林智堅真實姓名」的法官退休了 論文抄襲案換人審

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

調查局調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅台大碩士論文抄襲一案，台北地院去年開始審理，法官張德寬曾開庭諭知訴訟代理人提供「林智堅真實姓名」，否則駁回自訴案，張德寬上周退休，侵權官司換人審理。

張德寬是於本月18日辦退休，依法院內部分案規則，他手中審理未結的案子，將打散給其餘刑庭法官接手承辦，「林智堅案」現已重分案由法官許峻彬負責審判，許近日閱卷後進行。

林智堅曾是「政治明星」，辭新竹市長職務由民進黨提名參選桃園市長，卻於競選期間被藍營踢爆中華大學、台灣大學論文皆為抄襲，信用破產，事件迄今被認定是壓垮綠營2022年大選選情的一重要因素。

台大碩論爭議部分，余正煌2022年9月自訴林智堅違反著作權法，台北地院於2022年11月首開庭，張德寬審問余的訴訟代理人「犯罪地是否在台北？」、「台北地院是否有管轄權？」，還要求訴訟代理人查報「林智堅的真實姓名」再庭陳，聲稱否則會程序駁回自訴案。

後來，外界懷疑張德寬並不想審案，衍生風波，張再改以行使公權力查出林智堅的相關個人資料，至此，自訴案拐彎後繼續，張並曾於2023年1月開庭傳喚林智堅出庭行準備程序，這是張為了著作權案第2次開庭。

當天，庭訊約53分鐘，林智堅出庭時表情木然，林簡短回應、勤記筆記，其餘問題交由訴訟代理人陳述，庭訊結束後，林智堅直接步出法院離開人群。

台大學倫審定會2022年8月9日判定林智堅國發所有關「新竹市長選舉三腳督」的論文抄襲余正煌，余認為論文是自己完成的，林智堅為偽裝政治信用拖人下水，且自始沒有對抄襲事件道歉，因此藉司法證其學術清白不撤告。

林智堅今年1月曾為著作權法案前往台北地院出庭。圖／聯合報系資料照片
林智堅今年1月曾為著作權法案前往台北地院出庭。圖／聯合報系資料照片

林智堅 論文抄襲 退休

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