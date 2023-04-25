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患強迫症護理師偷藥被開除 又因侵占25元波蜜果菜汁被法辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

45歲徐姓女護理師去年5、6月間偷竊醫院藥劑室的管制藥品，院方察覺後送辦而離職，被判拘役50日。12月間經台南東區銀行的ATM，她見ATM旁的小桌放置1瓶波蜜果菜汁取走，失主發現後報警處理，警方調取監視器畫面找到她，台南地院認她犯侵占遺失物罪處罰金1千元。

據調查，徐女有多次竊盜前科，前因竊盜案件，經嘉義地院判處4月確定，2018年7月間執行完畢；又因竊盜案件，經台中地院判處拘役40日、30日，應執行拘役50日確定，甫於前年5月間易科罰金執行完畢。

未料，她在台南某醫院擔任護理師，去年5、6月陸續在藥劑室，竊取醫師所管領的管制藥品使蒂諾斯等藥品27盒。經醫師發現失竊而報警處理，她坦承犯行，並歸還藥品，台南地院審酌其經濟、生活狀況，及有憂鬱症、強迫症、失眠症狀，處拘役50日。

檢警調查，徐女於去年12月13日7時33分許，行經東區銀行的ATM前，見ATM旁的小桌上置有波蜜果菜汁1瓶（約25元），未料，她將該瓶果菜汁侵占入己。經失主報警處理，經警調取監視錄影畫面，循線查獲。

她坦承不諱，與證人警詢時的證述情節相符，並有車輛詳細資料報表、監視錄影畫面翻拍照可佐證。

檢方指出，失主雖認徐女涉竊盜罪嫌，惟就監視器錄影畫面看來，失主是將果菜汁放置在ATM旁的小桌上隨即離開現場，並未放置其他個人物品，又該處並無明顯可識別為特定人區域的特徵，且為公眾得自由出入的地點，被告確實可能認定該罐果菜汁是他人遺失或脫離他人持有物品。台南地院認她犯侵占遺失物罪，處罰金1千元，可上訴。

徐姓女子去年12月間行經台南銀行的ATM，見ATM旁的小桌放置1瓶波蜜果菜汁取走，失主發現後報警處理，台南地院認她犯侵占遺失物罪處罰金1千元。圖／本報資料照
徐姓女子去年12月間行經台南銀行的ATM，見ATM旁的小桌放置1瓶波蜜果菜汁取走，失主發現後報警處理，台南地院認她犯侵占遺失物罪處罰金1千元。圖／本報資料照

台南 竊盜 護理師

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