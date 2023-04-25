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花監女管理員「暈船」 與毒販男友發生親密關係

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

矯正署花蓮監獄爆發弊端，一名陳姓女管理員因簡姓受刑人猛烈追求「暈船」，私下夾帶保健營養品、內褲、佛珠等物品交給坐牢的男友。花蓮地院法官考量她素行良好，且坦承犯行，依圖利罪判刑1年6個月，褫奪公權2年，緩刑4年，但需向公庫支付25萬元，全案可上訴。案發後陳女已離職。

判決書指出，陳姓女子從2018年8月28日起在花蓮監獄戒護科擔任約雇管理員，因職務上會與受刑人接觸，結識因販毒遭重判22年10個月的簡姓受刑人，簡男展開猛烈追求，雙方書信往返，簡還違規使用行動電話與陳女通訊，兩人也有親密行為。

陳女明知送與受刑人的飲食、物品必須先接受檢查，且有次數、種類、數量的限制，但為愛冒險，因為簡姓男友委託，利用職務上可以進出花蓮監獄管制區的機會，從2020年9月至2021年2月間，多次夾帶物品，部分由她親自交付，或是請不知情林姓受刑人轉交，將物品交給簡姓男友。

陳女被查獲夾帶物品包括克補、善存、合利他命、挺立等營養品，也有佛珠、繡線、內褲、記憶卡等日用品，以及巧克力等食品，總價約1萬多元。

陳女在政風訪談、廉詢、偵訊時都坦承不諱，已於2021年4月離職。辯護律師為她求情，認為她是一時意亂情迷而誤觸法網，且圖利金額不大，請求依刑法第59條規定酌減其刑。

一審花蓮地院合議庭法官認為，陳女受領國家俸餉，卻未盡忠職守，且所為依貪汙治罪條例第12條第1項、第8條第2項遞減其刑後，法定刑度已大幅降低，僅1年3月，不予減刑。

但考量她素行良好，始終坦承犯行尚知悔悟，夾帶交付物品價值不高，也非毒品、香菸等違禁品，亦未從中獲利，月收入2萬8000元，依貪汙治罪條例的圖利罪判刑1年6個月，褫奪公權2年，給予4年緩刑，需向公庫支付25萬元。

花蓮監獄一名女管理員，因受刑人男友猛烈追求而暈船，私下夾帶物品入監交給男友。圖／報系資料照片
花蓮監獄一名女管理員，因受刑人男友猛烈追求而暈船，私下夾帶物品入監交給男友。圖／報系資料照片

受刑人 花蓮 監獄

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