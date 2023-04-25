收1917萬元協助大陸吸金犯來台躲飯店 台男判1年8月獲緩刑
大陸吉林文投集團負責人張子毅在陸吸金，帶黃金、字畫偷渡來台灣，鍾姓男子協助張藏身，台北地院審理，依意圖營利使大陸地區人民非法進入台灣地區罪，判鍾有期徒刑1年8月，緩刑5年，向公庫支付20萬元。可上訴。
判決書說，2019年2月27日，鍾先安排張子毅持偽造證件自福建省德寧市搭船至連江縣，再轉搭台馬輪至基隆港上岸。
2019年3月1日，鍾自行駕車至基隆港接張子毅，將張陸續帶到艾美酒店、文華東方酒店躲藏，並製造追緝斷點，張子毅為此行程支付鍾台幣約1917萬1500元。
不過，張子毅因在大陸犯罪，由吉林省長春市公安局向我國刑事警察局提出請求共打須求，警方布線，2019年3月15日在台北市信義區「W」飯店查獲張子毅，另追查鍾涉案，檢方偵辦，依意圖營利使大陸地區人民非法進入台灣地區罪起訴鍾。
鍾審判時，坦承犯行，法官認為，鍾並非出於危害國家安全等不法目的，考量他犯罪動機等因素，判鍾有條件緩刑。
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