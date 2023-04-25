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弟酒駕被攔2日後又肇事 兄到場救援冒名頂替一起被送辦

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭40歲豊男去年9月間酒後駕車，被警察攔檢送辦，2日後開車時變換車道未打方向燈，又擦撞導致1名機車騎士受傷；豊男害怕案上加案影響生計，打電話給哥哥，豊兄趕到現場，自稱肇事人。警方調閱監視器與密錄器察覺有異，豊兄才承認冒名，兄弟倆分別遭依過失傷害與頂替罪嫌起訴。

據了解，豊男在工廠工作，家中還有子女需要扶養，經濟狀況只能勉強維持，去年3月間就曾與人共謀盜竊鐵橋護欄，被判處有期徒刑4月，易科罰金每日1千元；去年9月15日下午2時半，豊男在工地喝酒，下午4時20分就開車離去，被警方攔檢，酒測值每公升0.6毫克，遭依公共危險罪嫌送辦。

起訴書指出，豊男9月17日下午5時41分許，駕駛小客車行駛於快車道，向右切換慢車道時，未打方向燈，導致慢車道上的機車騎士閃避不及，撞上豊男的車倒地，全身多處挫傷，1處骨折。豊男刑案在身，恐身背2案影響生計，馬上打電話給豊兄求援。

豊兄接獲電話，趕忙騎車奔赴事故現場，下午6時12分許到達，向警員謊稱自己就是肇事者；機車騎士察覺有異，向警方表示豊兄「自稱肇事駕駛，卻騎機車到場」，警方調閱路口監視器與密錄器，揭穿豊兄不是肇事者，豊兄只能承認自己冒名頂替。

警方將豊男兄弟送辦，兩人偵訊時皆坦承不諱。檢方今年4月依違反刑法第284條過失傷害罪嫌起訴豊男，依違反刑法第164條第2項頂替罪嫌起訴豊兄，考量豊兄犯後態度良好且罪刑輕微，處以緩起訴。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影

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