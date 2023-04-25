阿兵哥中山室擦槍「走火」 口不擇言亂譙女同袍被判拘役

陸軍步兵訓練指揮部楊姓幹部不滿常被上級督導，在中山室內向同袍抱怨時，聽到張姓女同袍回嘴「你一定是沒有拜拜」，爆發口角，張女不滿楊男恫嚇「妳去旁邊給人Ｘ」，提告妨害名譽。高雄地院審理後，判楊男拘役20天，得易科罰金。

判決指出，前年6月29日上午8時許，楊男等人和幾個同袍在中山室擦槍，閒聊時楊男脫口抱怨他的業務總是被上級督導，在場的張女聽到後隨即回嘴稱「你一定是沒有拜拜」。

結果張女一番話疑似踩到楊男地雷，兩人在中山室爆發激烈爭吵，楊男脫口朝張女辱罵「X你妹的妳怎麼不去死」、「妳去旁邊給人Ｘ」，張女認為楊男在10多名同袍眼前侮辱她，氣得對楊男提告公然侮辱。

高雄地院審理時，楊男坦承當時是情緒失控，但那些不勘字眼都是語助詞、口頭禪，並沒有針對任何人。

法官傳喚當時在場的多名同袍作證，證實兩人確實在中山室爭吵，楊男確實有講「X你妹的妳怎麼不去死」、「妳去旁邊給人Ｘ」，雖然沒有指名道姓，但當時在場的只有兩個女生，而跟楊男吵架的只有張女。