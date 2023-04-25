快訊

聯華食品大火釀七死全倒臥冷凍庫 消防人員：犯下1致命逃生錯誤

專訪聯合國駐蘇丹人員：百萬兒童陷入危機！

私中入學考補習班靠台大名師打口碑 也會「挑家長」

逆子持木棍打破媽媽眼球重傷害 只能看到微弱光源 法院判4年徒刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

傅姓逆子不滿媽媽李姓婦人嘮叨碎念，2021年間持木棍毆打媽媽，狠心打破頭，還造成眼球破裂，只能看到微弱光源重傷害。士林地方法院審結，依傷害直系血親尊親屬致重傷害罪，判處傅男4年徒刑，又剝奪直系血親尊親屬行動自由罪，判刑4月。可上訴。

32歲傅男2021年3月8日晚上9時許，傅男不滿媽媽叨碎生活作息，徒手毆打媽媽頭部、臉部，媽媽血流不止，叫計程車打算至醫院就醫。傅男見媽媽在路口等車，勒住媽媽頸部，把人拖回住處，剝奪行動自由。

當天4月18日凌晨，傅男又不滿媽媽碎念「半夜借用手機」竟情緒失控，持媽媽平日使用的木棍，猛力毆打媽媽頭部、臉部、身體部位，打破頭皮造成12公分的不規則撕裂傷，顏面有4處各約3公分撕裂傷。

全案直到房東發現李婦都沒出房門，開門發現她傷痕累累，報案求助。李婦經送醫救治，雙側眼球鈍傷、疑似眼球破裂重傷害，僅能看到微弱光源。警方從凶器木棍，採檢出母子倆DNA，法院當天核發緊急保護令。

傅男坦承犯行，士林地院日前審結，認為傅男犯傷害直系血親尊親屬致重傷害罪，判處4年徒刑；又犯剝奪直系血親尊親屬行動自由罪，判處4月徒刑。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

傷害罪

延伸閱讀

妙齡女遭整鍋熱湯潑臉重傷 狠女和2男涉重傷害通通交保

好市多「踩屎感拖鞋」熱銷回歸 苦主刷一排反推：扭傷腳凶器

中職／象魔力罕見肌腱撕裂傷 調整合約內容明年再戰

影／驚悚！預拌車右切視線死角 輾過婦人右腳截肢重傷

相關新聞

爆料乳溝女神是羅志祥的「後宮」 周刊和記者要連帶賠10萬元確定

鏡週刊3年前報導藝人羅志祥熱衷「多人運動」，是和周揚青情變的原因，並指「乳溝女神」網紅張香香是「豬女郎」、「後宮」，張女...

張榮發百億遺產全留給張國煒 法院二審仍判遺囑「有效」

長榮集團創辦人張榮發2016年1月20日過世，遺囑中將存款、股票、不動產全留給二房獨子張國煒，並指定張國煒接任長榮總裁，...

華碩前經理被控詐1.8億 纏訟10年給清白「反控董座施崇棠誣告」

華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平，遭華碩控告虛設大陸上海浦東機場專盤專區，損失1.8億元，龔等6人遭詐欺、背信等罪嫌纏...

阿兵哥中山室擦槍「走火」 口不擇言亂譙女同袍被判拘役

陸軍步兵訓練指揮部楊姓幹部不滿常被上級督導，在中山室內向同袍抱怨時，聽到張姓女同袍回嘴「你一定是沒有拜拜」，爆發口角，張...

逆子持木棍打破媽媽眼球重傷害 只能看到微弱光源 法院判4年徒刑

傅姓逆子不滿媽媽李姓婦人嘮叨碎念，2021年間持木棍毆打媽媽，狠心打破頭，還造成眼球破裂，只能看到微弱光源重傷害。士林地...

林蔚山掏空大同判關8年定讞 他聲請再審、奔喪探親全被駁回確定

大同集團董事長林蔚山十多年前投資女性友人周雲楠的通達國際公司，通達虧損十多億元，林蔚山被控為免除連帶保證人責任，以大同集...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦