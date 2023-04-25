逆子持木棍打破媽媽眼球重傷害 只能看到微弱光源 法院判4年徒刑

傅姓逆子不滿媽媽李姓婦人嘮叨碎念，2021年間持木棍毆打媽媽，狠心打破頭，還造成眼球破裂，只能看到微弱光源重傷害。士林地方法院審結，依傷害直系血親尊親屬致重傷害罪，判處傅男4年徒刑，又剝奪直系血親尊親屬行動自由罪，判刑4月。可上訴。

32歲傅男2021年3月8日晚上9時許，傅男不滿媽媽叨碎生活作息，徒手毆打媽媽頭部、臉部，媽媽血流不止，叫計程車打算至醫院就醫。傅男見媽媽在路口等車，勒住媽媽頸部，把人拖回住處，剝奪行動自由。

當天4月18日凌晨，傅男又不滿媽媽碎念「半夜借用手機」竟情緒失控，持媽媽平日使用的木棍，猛力毆打媽媽頭部、臉部、身體部位，打破頭皮造成12公分的不規則撕裂傷，顏面有4處各約3公分撕裂傷。

全案直到房東發現李婦都沒出房門，開門發現她傷痕累累，報案求助。李婦經送醫救治，雙側眼球鈍傷、疑似眼球破裂重傷害，僅能看到微弱光源。警方從凶器木棍，採檢出母子倆DNA，法院當天核發緊急保護令。

傅男坦承犯行，士林地院日前審結，認為傅男犯傷害直系血親尊親屬致重傷害罪，判處4年徒刑；又犯剝奪直系血親尊親屬行動自由罪，判處4月徒刑。

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