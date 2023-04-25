林蔚山掏空大同判關8年定讞 他聲請再審、奔喪探親全被駁回確定

大同集團董事長林蔚山十多年前投資女性友人周雲楠的通達國際公司，通達虧損十多億元，林蔚山被控為免除連帶保證人責任，以大同集團子公司資金融通金援通達且併購通達，導致大同虧損17億餘元，被依證券交易法背信罪判刑8年，併科3億罰金定讞。林已入獄，他聲請再審、停止刑罰執行、奔喪探視，最高法院裁定駁回確定。

周雲楠曾任尖端通信公司負責人，但公司經營不善，輾轉進入昌磊電腦科技擔任董事長特別助理。1997年昌磊本想併購古今科技、從事筆記型電腦研發生產與銷售，但併購期間因昌磊公司財務狀況不佳，周雲楠邀集原古今公司研發與銷售團隊，在1998年11月間另行設立通達公司，資本額為1億5千萬元。

林蔚山在任大同公司總經理時，透過曾在大同公司服務，後來改任通達公司副總經理的張文昌介紹，結識周雲楠，周慫恿林投資通達，2000年間林以個人名義投資通達取得股權，並擔任通達董事長，2002年8月19日卸任。

周雲楠為通達公司實際負責人，林蔚山卸任董事長後仍為通達董事兼股東。林自1971年間起擔任大同公司總經理，2006年3月17日起改任大同公司董事長。大同公司也為尚資公司、尚投公司、中華電子投資公司的控制公司，合併編列財務報表計算損益，法院確定判決認定林身為大同公司董事長，卻違反證券交易法加重背信犯行，被依證券交易法背信罪判刑8年，併科3億罰金定讞。

林蔚山案件定讞後進宜蘭監獄服刑，提出逾70項證據向法院聲請再審並停止刑罰，另以岳母過世為由，聲請奔喪探親，台灣高等法院一審裁定駁回，抗告後最高法院發回更為裁定。