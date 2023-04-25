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北巿男酒駕拒檢加速竄逃 落網稱「沒發現有警察」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

施姓男子日前開車行經台北巿長安東路一段交通違規，遇警攔檢不停，差點撞上員警，被攔下後仍拒不開車門。員警破窗逮人發現施男渾身酒氣，但施男拒測，經檢同意送醫抽血檢測顯示其酒測值每公升0.49毫克，警詢後依妨害公務、公共危險罪嫌送辦，並依道路交通管理處罰條例製單舉發。

警方調查，台北市中山分局圓山派出所員警4月13日凌晨1時許巡邏時，在中山區長安東路一段上，見施男所駕汽車從路旁駛出，未使用方向燈，且行車不穩、跨越雙黃線，員警加速上前示意施男停車受檢，未料施男不停車，反而加速逃逸。

途中，員警騎車超前，施男車輛持續加速，差點撞上員警，隨後轉入巷弄，又差點撞上路旁一名推著推車的婦人，施男才煞車減速，遭兩名員警攔下。

施男遭員警攔停後，拒不開車門，員警為避免施男持續危險駕駛，立刻破窗逮人，過程中手部遭車窗玻璃割傷，仍忍痛將施男拖出，壓制逮捕。

據悉，施男彰化人，自稱無業，曾因酒駕遭逮，供稱當晚正要開車回彰化，遭攔檢時「沒發現有警察」，所以持續駕車行駛；他被逮時渾身酒氣，仍堅決拒測，但經檢方同意，員警將施男帶往醫院抽血檢測，其酒測值達每公升0.49毫克，超標違法。

警方表示，施男駕車試圖衝撞員警部分，涉嫌妨害公務罪，酒駕部分涉嫌公共危險罪，拒測部分則以道路交通管理處罰條例第35條製單舉發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警詢後依妨害公務、公共危險罪嫌送辦，並依道路交通管理處罰條例製單舉發。記者李隆揆／翻攝
警詢後依妨害公務、公共危險罪嫌送辦，並依道路交通管理處罰條例製單舉發。記者李隆揆／翻攝
員警為避免施男持續危險駕駛，立刻破窗逮人，過程中手部遭車窗玻璃割傷，仍忍痛將施男拖出，壓制逮捕。記者李隆揆／翻攝
員警為避免施男持續危險駕駛，立刻破窗逮人，過程中手部遭車窗玻璃割傷，仍忍痛將施男拖出，壓制逮捕。記者李隆揆／翻攝

彰化 酒駕 妨害公務

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