國小生不服管教師怒踢椅 害跌倒罹創傷壓力症遭判刑

新竹縣一所國小五年級楊姓導師發現一學生上課不服管教，且態度不佳，便用腳踢座椅椅腳讓學生跌坐在地，使該名學生罹患「創傷後壓力症」，不但做惡夢，也拒絕上學，學生父親憤而報警提告；新竹地院審理終結，法官認為楊違背師長管教學生安全的注意義務，事後也否認犯行，依過失傷害罪判刑3月。

判決書指出，楊女為新竹縣國小五年級導師，2020年9月7日下午3點多楊女在教室外，看見一名學生上自然課時不服從老師管教，任意在椅背及椅子上變換坐姿，楊見狀便走進教室質問該學生不遵守上課秩序的原因，期間楊不滿學生回應的態度，用以腳踢座椅椅腳方式，使學生跌坐在地，學生受創傷後壓力症傷害。

法官審理時．楊女承認有踢學生座椅的椅腳，但否認有過失傷害犯行，她稱當時該名學生一下子坐到椅背上，一下又坐到椅子上，反覆不停，自然科老師雖有提醒，並要求站立反省，但該學生仍不斷與同學講話，她認為如果只是單純提醒，程度還不夠，才會踢對方的椅子，不料卻發生意外。

楊女說，案發後學生在校生活狀態看不出來受有心靈創傷，對方患有「創傷後壓力症」跟她沒有關係；辯護人也稱楊女的管教措施並無過失。

不過，經醫師診斷確認該學生的「妥瑞氏症」復發，亦有「創傷後壓力症」情形，且有「急性壓力反應」，會出現做惡夢及拒絕上學等情況。

法官認為，楊女身為該名學生的導師，對於違反上課秩序的被害人固有權施以管教措施，仍因遵守「訂定輔導管教辦法注意事項」及「學校管教學生辦法」中，對被害人施以管教措施的注意義務，但楊僅因不滿學生面對質問回應的態度，就施以「踢座椅椅腳」不當管教措施，致學生受有精神創傷，縱使楊的犯罪動機與目的是出於維持班級秩序及導正學生行為，所選用的管教措施顯然違背其身為師長注意義務。