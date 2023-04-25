快訊

教科書用語之爭 他指教學現場將出現這個問題

昔賠光兒300萬存款！小彬彬「月賺百萬」驚人收入曝光

解放軍無偵-8「看得到打不到」成台海與美航艦大威脅？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國小生不服管教師怒踢椅 害跌倒罹創傷壓力症遭判刑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣一所國小五年級楊姓導師發現一學生上課不服管教，且態度不佳，便用腳踢座椅椅腳讓學生跌坐在地，使該名學生罹患「創傷後壓力症」，不但做惡夢，也拒絕上學，學生父親憤而報警提告；新竹地院審理終結，法官認為楊違背師長管教學生安全的注意義務，事後也否認犯行，依過失傷害罪判刑3月。

判決書指出，楊女為新竹縣國小五年級導師，2020年9月7日下午3點多楊女在教室外，看見一名學生上自然課時不服從老師管教，任意在椅背及椅子上變換坐姿，楊見狀便走進教室質問該學生不遵守上課秩序的原因，期間楊不滿學生回應的態度，用以腳踢座椅椅腳方式，使學生跌坐在地，學生受創傷後壓力症傷害。

法官審理時．楊女承認有踢學生座椅的椅腳，但否認有過失傷害犯行，她稱當時該名學生一下子坐到椅背上，一下又坐到椅子上，反覆不停，自然科老師雖有提醒，並要求站立反省，但該學生仍不斷與同學講話，她認為如果只是單純提醒，程度還不夠，才會踢對方的椅子，不料卻發生意外。

楊女說，案發後學生在校生活狀態看不出來受有心靈創傷，對方患有「創傷後壓力症」跟她沒有關係；辯護人也稱楊女的管教措施並無過失。

不過，經醫師診斷確認該學生的「妥瑞氏症」復發，亦有「創傷後壓力症」情形，且有「急性壓力反應」，會出現做惡夢及拒絕上學等情況。

法官認為，楊女身為該名學生的導師，對於違反上課秩序的被害人固有權施以管教措施，仍因遵守「訂定輔導管教辦法注意事項」及「學校管教學生辦法」中，對被害人施以管教措施的注意義務，但楊僅因不滿學生面對質問回應的態度，就施以「踢座椅椅腳」不當管教措施，致學生受有精神創傷，縱使楊的犯罪動機與目的是出於維持班級秩序及導正學生行為，所選用的管教措施顯然違背其身為師長注意義務。

此外，案發後楊女始終否認犯行，審理中就其有因學校調查這次事件，因而設計問卷於徵得學生家長同意後，交由與該名學生的同班同學填寫，此作為顯然已使其所教導班級內除被害人以外學童「選邊站」，除讓其餘學童捲入糾紛中，且有使該名受罰學生遭「標籤化」之虞，犯後態度並非良好，審酌依過失傷害罪判刑3月，易科罰金9萬元。

新竹地院審理終結，法官認為楊姓導師違背師長管教學生安全的注意義務，事後也否認犯行，依過失傷害罪判刑3月。圖／報系資料照
新竹地院審理終結，法官認為楊姓導師違背師長管教學生安全的注意義務，事後也否認犯行，依過失傷害罪判刑3月。圖／報系資料照

新竹 傷害罪 教室

延伸閱讀

協調破局！竹縣2選區藍營立委參選人 將用民調決勝負

他不解高鐵設「這1站」有何效益？ 網狂搖頭：根本沒人要去

新北資優男童墜樓不治 教育局啟動班級心理輔導

家長投訴！台南某國小以班級決議逼捐義賣所得 校方：未強迫

相關新聞

張榮發百億遺產全留給張國煒 法院二審仍判遺囑「有效」

長榮集團創辦人張榮發2016年1月20日過世，遺囑中將存款、股票、不動產全留給二房獨子張國煒，並指定張國煒接任長榮總裁，...

華碩前經理被控詐1.8億 纏訟10年給清白「反控董座施崇棠誣告」

華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平，遭華碩控告虛設大陸上海浦東機場專盤專區，損失1.8億元，龔等6人遭詐欺、背信等罪嫌纏...

林蔚山掏空大同判關8年定讞 他聲請再審、奔喪探親全被駁回確定

大同集團董事長林蔚山十多年前投資女性友人周雲楠的通達國際公司，通達虧損十多億元，林蔚山被控為免除連帶保證人責任，以大同集...

北巿男酒駕拒檢加速竄逃 落網稱「沒發現有警察」

施姓男子日前開車行經台北巿長安東路一段交通違規，遇警攔檢不停，差點撞上員警，被攔下後仍拒不開車門。員警破窗逮人發現施男渾...

水保局官員「吸奶嘴」接受性招待 二審今駁回維持原判

行政院農業委員會水土保持局台中分局秘書楊燕山、治理課課長林勇州、副工程司許朝欽等5人，在2019年間趁辦理工程期間，集體...

國小生不服管教師怒踢椅 害跌倒罹創傷壓力症遭判刑

新竹縣一所國小五年級楊姓導師發現一學生上課不服管教，且態度不佳，便用腳踢座椅椅腳讓學生跌坐在地，使該名學生罹患「創傷後壓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦