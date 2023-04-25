張榮發百億遺產全留給張國煒 法院二審仍判遺囑「有效」
長榮集團創辦人張榮發2016年1月20日過世，遺囑中將存款、股票、不動產全留給二房獨子張國煒，並指定張國煒接任長榮總裁，但引發爭產風波；大房三子張國政無法接受遺囑內容，提確認遺囑無效訴訟，一審判張國煒勝訴，確認張榮發遺囑有效；案件上訴，台灣高等法院二審今駁回上訴，維持一審判決；若全案確定，張國煒將可獲逾百億元遺產。
張國政主張，張榮發製作遺囑時無法表達自我意思，遺囑不是由父親親自簽名，也未由張榮發親自指定兩名以上見證人，未向公證人陳述自己的遺囑內容，未陳述代筆遺囑繕寫人劉孟芬姓名與住居所，認為遺囑不符合民法要件而無效。
張國煒抗辯，依法院調閱張榮發就醫紀錄，足證張榮發製作遺囑當時具表述意思能力，且遺囑經張榮發自述、公證後已屬公文書，調查局鑑定也證明遺囑簽名是張榮發親簽，遺囑應合法有效。
一審認為，根據張榮發就醫紀錄，僅能證明張榮發身體狀況需反覆入院，認知功能項目均記載正常，無法證明張榮發製作遺囑時，已有精神障或心智缺陷而喪失遺囑能力。
一審指出，調查局鑑定遺囑筆跡，和張榮發生前書寫習慣、筆跡結構佈局相符，確認遺囑是張榮發親筆簽名；劉孟芬證稱，張榮發2014年11月覺得自己年紀越來越老，想預先安排遺囑，便要求她打字，「他怎麼講我就怎麼打」，日後再逐漸新增，直到同年12月中旬，張榮發欲安排密封遺囑程序，希望她和長榮國際前董事長柯麗卿、時任總裁特助吳界源和法務戴錦銓擔任遺囑執行人。
劉孟芬指出，公證人當日確認遺囑是張榮發真意後密封，由柯麗卿、吳界源和戴錦銓擔任見證人並簽名；張榮發在每一張遺囑均有簽他的英文字首，且意識清楚。
柯麗卿、吳界源、戴錦銓作證，張榮發當時雖動作、說話緩慢，但意識清晰，當場也宣布他們晉升副總裁；一審認定，張榮發當時具備自我表述能力，且持筆簽名無明顯障礙，遺囑密封也符合法律要件，判遺囑有效。
張國政不服，提上訴，高院民事庭原本在2021年12月7日就要宣判，但當天審判長諭知再開辯論，宣判日延至今日；另張國煒日前向北院家事法庭遞狀，指遺囑執行人柯麗卿等4人失職，請求換人，司法事務官書面審查中。
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