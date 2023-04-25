黃偉哲228新書發表會被嗆聲 法官不罰鬧場者：保障言論自由

台南市長黃偉哲2月間參加228受難遺族新書發表會時，遭「移除中正路行動聯盟」鬧場，對著他高喊「糟蹋228受難者，沒有資格發言」，聯盟發言人蔣耀賢被認藉端滋擾涉違反社維法送辦，台南簡易庭認他表達訴求僅持續約34秒，且對言論自由盡可能給予最大程度的保障判不罰。

警方調查，蔣耀賢2月15日11時26分，在台南市中西區中正路3號的228紀念館3樓，為訴求移去中正路威權，大聲喧嘩藉端滋擾黃偉哲演講及展覽的進行，妨害安寧秩序，認他涉有違反社維法第68條第2項規定「有藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者…」，移送台南地院審理。

台南簡易庭認為，所謂「藉端滋擾」是指行為人有滋擾場所的本意，以言語、行動等方式，藉特定事端擴大發揮，逾越該事端在一般社會大眾觀念中所容許的合理範圍。在判斷上應特別審酌行為人行為所據的理由為何？是否有正當性？是否與受影響的對象、場所有合理關聯性？滋擾手段為何？是否有使用已伴隨危險或產生威嚇的方法？時間久暫？有無經勸阻後仍重覆發生的情形？

台南簡易庭指出，依職權勘驗警方執勤密錄器影像檔案，被移送人在會場內表達訴求的時間僅持續約34秒左右。蔣在警詢中表示，他雖然在市長演講同時未徵得同意，他還是要表達他的訴求。他要向市長表達移除中正路去威權，「這是他身為台南市長要做的事情，否則他沒有資格在這個場所發言」，蔣並提出移除「中正路」行動聯盟宣言1份。

同時，黃偉哲於該事件發生後，也公開表示「針對台南市38條中正路更名的轉型正義議題，市府一直在持續努力，例如2022年先在台南具有象徵意義的台灣文學館，作為湯德章大道1號，更改路名必須一步步來做，未來市府也會持續推動轉型正義。」由此可證被移送人表達去除中正路威權的議題實屬台南市政府重要的施政項目，實難認被移送人前述舉動已逾越言論表達的合理範圍。