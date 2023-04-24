拍賣欠稅義務人房屋 宜蘭分署帶看屋況 創基隆法拍首例

法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆舉辦法拍空屋帶看活動，吸引「潛在買家」看房。宜蘭分署說，法拍房屋底價341萬元，5月1日上午11點在基隆行政執行官辦公室進行拍賣，有意願民眾可前往投標。

宜蘭分署說，基隆市1名男子積欠稅款、健保費及罰鍰等28萬多元，位在基隆市中山區中和路168巷社區大樓4樓建物，被宜蘭分署查封，5月1日進行第一次拍賣。

分署解說拍賣標的建物為拍定後點交物件，格局為3房、1廳1廚、2衛浴、前後陽台，含增建共約26坪，平均每坪13萬多元。

為使法拍資訊更透明化，宜蘭分署徵得義務人同意後，今天在基隆地區首次舉辦法拍屋帶看服務。分署長吳廣莉和行政執行官、書記官，會同移送機關財政部台北市國稅局人員，今天上午10點在拍賣地點集合，帶領有興趣民眾進法拍屋了解現況。有人說，屋況還可以，但要價格再低一點才會考慮。

吳廣莉表示，以往法拍屋因無法查看屋況，民眾只能憑拍賣公告了解拍賣標的，難免有些疑慮。透過帶看過程，有助民眾查看屋實況，才決定是否投標，更能保障民眾權益並促成拍定。