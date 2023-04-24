快訊

濃煙竄天！調查局新店本部晚間失火 局長辦公室就在該大樓

再度參選總統 郭台銘感性揭原因：從兩角度看到台灣機會

大甲媽進香人氣最高的午餐 人手一枝邊走邊吃「透心涼」

拍賣欠稅義務人房屋 宜蘭分署帶看屋況 創基隆法拍首例

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆舉辦法拍空屋帶看活動，吸引「潛在買家」看房。宜蘭分署說，法拍房屋底價341萬元，5月1日上午11點在基隆行政執行官辦公室進行拍賣，有意願民眾可前往投標。

宜蘭分署說，基隆市1名男子積欠稅款、健保費及罰鍰等28萬多元，位在基隆市中山區中和路168巷社區大樓4樓建物，被宜蘭分署查封，5月1日進行第一次拍賣。

分署解說拍賣標的建物為拍定後點交物件，格局為3房、1廳1廚、2衛浴、前後陽台，含增建共約26坪，平均每坪13萬多元。

為使法拍資訊更透明化，宜蘭分署徵得義務人同意後，今天在基隆地區首次舉辦法拍屋帶看服務。分署長吳廣莉和行政執行官、書記官，會同移送機關財政部台北市國稅局人員，今天上午10點在拍賣地點集合，帶領有興趣民眾進法拍屋了解現況。有人說，屋況還可以，但要價格再低一點才會考慮。

吳廣莉表示，以往法拍屋因無法查看屋況，民眾只能憑拍賣公告了解拍賣標的，難免有些疑慮。透過帶看過程，有助民眾查看屋實況，才決定是否投標，更能保障民眾權益並促成拍定。

宜蘭分署目前每個月第一個周二下午3點舉辦聯合拍賣會，民眾可上分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw）查詢更多拍賣資訊。

法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆舉辦法拍空屋帶看活動，吸引「潛在買家」看房。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆舉辦法拍空屋帶看活動，吸引「潛在買家」看房。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆舉辦法拍空屋帶看活動，吸引「潛在買家」看房。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆舉辦法拍空屋帶看活動，吸引「潛在買家」看房。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆舉辦法拍空屋帶看活動，吸引「潛在買家」看房。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆舉辦法拍空屋帶看活動，吸引「潛在買家」看房。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆舉辦法拍空屋帶看活動，吸引「潛在買家」看房。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆舉辦法拍空屋帶看活動，吸引「潛在買家」看房。圖／宜蘭分署提供

法拍 宜蘭 基隆

延伸閱讀

基隆民宅起火…屋主母親命喪火場 房內可疑鐵罐帶回鑑識

基隆民宅全面燃燒 灌救1小時…入火場搜尋受困者已死亡

2024基隆立委選舉 藍綠外這3人被點名

政院撤銷公投 謝國樑批「執政黨像暴力犯 還捂被害人的嘴」

相關新聞

華碩前經理被控詐1.8億 纏訟10年給清白「反控董座施崇棠誣告」

華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平，遭華碩控告虛設大陸上海浦東機場專盤專區，損失1.8億元，龔等6人遭詐欺、背信等罪嫌纏...

張榮發遺產全給張國煒！大房三子張國政不服上訴 高院明宣判

長榮集團創辦人張榮發5年多前過世，遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁。外界估張國煒至少可繼承140億元...

拍賣欠稅義務人房屋 宜蘭分署帶看屋況 創基隆法拍首例

法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆舉辦法拍空屋帶看活動，吸引「潛在買家」看房。宜蘭分署說，法拍房屋底價341萬元，5月1...

台南議長賄選案開庭審理 邱莉莉等10人均否認賄選

台南地檢署偵辦正副議長賄選案，認定民進黨前中執委郭再欽、民進黨正副議長邱莉莉、林志展密謀以每票至少1千萬利誘、恐嚇等方式...

屏東縣長當選無效訴訟準備程序終結 下周進入言詞辯論

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉質疑選舉不公提起訴訟，法院今上午釐清兩造爭點，準備程序庭終結，下周進入言詞辯論；蘇清泉表示，歷...

進口過期砂糖被查封父子不甩封條私運 二審認罪從輕改判

屏東莊姓父子2017年從泰國進口二級砂糖144公噸，隔年被屏東縣衛生局抓包逾期，當場查令責付莊姓父子保管，之後衛生局準備...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦