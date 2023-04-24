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T1聯盟球場衝突警方不罰：球場中央不是公共空間

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

桃園永豐雲豹、台啤英熊隊今年2月19日爆發T1聯盟史上最大衝突，竟遭告發違反社會秩序維護法，聯盟公布衝突事件懲處陳孝榕等8人。球員們無奈否認犯行，稱「這是球場上推擠行為」士林警方認為，「球場中央非公共空間」衝突僅28秒就被制止，觀眾無躁動不安，裁處不罰，但為求慎重，將移請士林簡易庭裁定。

球員在球場爆衝突，罕見遭告發社會秩序維護法，引發球界、社會關注，球員大陣仗至警局到案說明。士林分局認為，「球場中央不是公共空間」且衝突時間僅有28秒，就在聯盟介入下結束衝突事件，當時周遭觀眾無躁動不安情形，難認已達妨害公共秩序、擾亂社會安寧，裁處不罰。

全案起源於，今年2月19日桃園永豐雲豹、台啤英熊隊在台北市立大學天母校區體育館球場比賽，在第四節最後51秒，雲豹球員陳孝榕向英熊後衛蔣淯安臉部揮肘，兩人相互推擠爆發衝突，英熊助教林玠禾失控衝入場內追打陳孝榕，雙方多名球員上前拉扯勸架，場面失控混亂，合計12人被驅逐出場。

隔日聯盟已發布懲處，卻竟遭人告發「球員在球場打架，有違法疑慮」。T1聯盟懲處名單指出，遭懲處的包含台啤英雄蔣淯安、助理教練林玠禾2人，及永豐雲豹陳孝榕、劉晉良、盧捷閔、羅振峰、曾品富、黃奕勝等6人。

蔣淯安、林玠禾與賽務長謝志成，3月6日至分局說明案情。他們認為，這是球場比賽，不知警方為何介入球賽。謝志成則到案作證說明T1聯盟懲處。

隔日3月7日永豐雲豹隊在公關長蔡沁瑜、律師邱柏青陪同下，率陳孝榕、盧捷閔、羅振峰、曾品富、黃奕勝等5名球員到案說明，劉晉良則委由律師說明。他們均承認，自己是聯盟懲處名單上的內容，但否認違反社會秩序維護法，球員在球場上「推擠」並不是打架鬥毆

警方指出，社會秩序維護法第87條第2款，「互相鬥毆者」，可處1萬8千元以下罰鍰；此案警方函請上級單位請示意見，警方認為個案，裁處不罰，但為求慎重，將移士林簡易庭由法官裁定。

永豐雲豹隊球員今到警局說明。記者蕭雅娟／翻攝
永豐雲豹隊球員今到警局說明。記者蕭雅娟／翻攝
T1職籃桃園雲豹對戰台啤英熊比賽爆發嚴重衝突，終場前50.3秒雲豹陳孝榕揮肘擊中英熊蔣淯安，令英熊教練林玠禾暴衝進入場內，兩人形成互毆局面，但雙方板凳清空，推擠成一團，成為T1聯盟史上爆發最嚴重的衝突事件。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
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永豐雲豹隊球員今到警局說明。記者蕭雅娟／翻攝
永豐雲豹隊球員今到警局說明。記者蕭雅娟／翻攝

永豐 鬥毆 桃園

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