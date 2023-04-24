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細故口角持刀刺死小舅子 男還謊稱死者自殘被判15年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子平日與林姓小舅不睦，去年11月12日晚間，小舅關閉同住住所2樓電源引發口角及肢體衝突，小舅從其房間取出武士刀攻擊陳，扭打過程時刀子掉落地上，陳拾起後順勢朝林左上背部刺入體內，當場不治。台南地院今天下午宣判，認陳犯殺人罪處15年，可上訴。

台南地院指出，依據陳男自白、證人證述及台南地檢署相驗解剖資料，顯示被害人受到傷及肺臟的胸腔穿刺傷，為人體要害，陳男以利刃刺殺被害人，認陳男有殺害被害人的直接故意。法官認陳男犯家庭暴力防治法及殺人罪。

合議庭審酌，雙方關係，二人平日相處不睦，陳男目睹被害人取其武士刀相逼，心生不滿撿拾被害人掉落的武士刀，刺殺被害人肺部要害，造成被害人生命消逝而蒙受永無法回復的損害，犯罪情節重大，造成被害人家屬內心難以撫平的傷痛。

又被告犯後坦承犯行，雖尚未賠償被害人家屬的損害，惟被害人的父、弟、姐均原諒被告，被害人一子則表示不提告訴，但另名兒子則表明應重判被告，並與女兒提起附帶民事訴訟，兼衡陳男素行、智識程度、生活及經濟狀況，認他犯殺人罪量處15年徒刑，可上訴。

然而，案發當時，陳男第一時間告訴其家人，對方是自殘？陳男向法官表示，因為沒有遇過，很害怕，才講對方自殘。他表示，刺了對方後，將刀子丟在對方手部。他當庭對死者家屬「很對不起」，請求法官從輕量刑。

而死者子女律師說，本案在場僅被告及死者2人，如今死者已無法為自己伸冤。而第一時間，陳告訴警消對方自殘，直至家人有異議，相驗後才發現是他殺。律師認為，陳在庭上是否坦白，全然具體陳述是有疑義的。

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台南地院審酌，陳男與小舅子平日相處不睦，目睹被害人取其武士刀相逼，心生不滿撿拾對方掉落的武士刀，刺殺肺部要害，犯罪情節重大，判陳男15年徒刑。圖／本報資料照
台南地院審酌，陳男與小舅子平日相處不睦，目睹被害人取其武士刀相逼，心生不滿撿拾對方掉落的武士刀，刺殺肺部要害，犯罪情節重大，判陳男15年徒刑。圖／本報資料照

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