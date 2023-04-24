檢察長遴選前爆與候選人餐敘 9檢審會民選委員否認

法務部檢審會上周五通過一、二審檢察長名單，檢察改革團體「劍青檢改」今天表示檢察長遴選存在不當請託、過度聯絡，建議法務部建立公聽會制度，9位票選檢審委員也發聯合聲明跟進。

票選檢審委員聲明說，為建立公開透明及更完善的遴選制度，建議爾後就檢察長遴選請法務部協助辦理公聽會或說明會。

票選委員表示，2022年度檢察長遴選後，當年5月6日檢審會即有委員提檢察長遴選應辦理類似公聽會程序，未獲共識，2023年4月14日檢審會中，有委員再次提議，全數委員則一致通過以建議案方式請法務部研議辦理。

聯合聲明表示，近日外傳今年遴任檢察長期間，疑似有候選人不當請託或過度聯絡情事，甚而謠傳指涉有特定候選人與民選委員餐敘，然事實上，票選檢審委員自公告受理報名後，並未與任何特定候選人餐敘，也未接獲特定候選人直接或間接表達「已獲部長支持」的言行。