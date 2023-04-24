檢改團體籲「檢察長人事」開公聽會再決定 法務部：轉檢察司研擬

電競好手、網遊實況主劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈，去年底一審判劉4年2月徒刑，劉上訴台中高分院，劉今早到台中高分院出庭，劉與律師都請合議庭審酌，他的犯罪意圖，以及與賴姓同案被告的共犯關係，但沒有爭執此案卷證的證據能力，劉受訪時也提醒，「不要犯案，真會被關」。

2023-04-24 11:41