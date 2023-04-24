檢改團體籲「檢察長人事」開公聽會再決定 法務部：轉檢察司研擬
法務部檢審會上周五通過法務部長蔡清祥圈選的全國一、二審檢察長名單，引發不少體制內紛爭；檢察改革團體「劍青檢改」今天表示，檢察長遴選存在不當請託、過度聯絡，建議法務部建立公聽會制度以昭公信。
為此，法務部表示，相關議題檢察官人事審議委員會已提建議案將轉請本部檢察司研擬，本部表示尊重，也將持續秉持「公正、公開、透明、無私」原則，依法辦理人事遴選作業。
劍青檢改對法務部有關檢察長人事案的建言，包括「公開透明遴選制度應堅定永續辦理」、「建立公聽會制度，並禁止請託與不當連結」，以及「法務部如果不辦，劍青檢改可以承辦」。
檢察長人事案向來存在「入圍」、「派任地」2個至關重大的變數，歷來在部長圈選出新人前，部分候選人有的積極拜票、有的迴避拜票，一般認為拜票與否與最後人事的安排不一定有絕對關聯性。
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