台南議長賄選案開庭審理 邱莉莉等10人均否認賄選

台南地檢署偵辦正副議長賄選案，認定民進黨前中執委郭再欽、民進黨正副議長邱莉莉、林志展密謀以每票至少1千萬利誘、恐嚇等方式，讓國民黨議員李文俊等人跑票，欲促成邱、李配「綠藍結盟」，檢方起訴邱莉莉等10人，今天下午首次開庭審理，邱莉莉等人一致否認賄選。

台南正副議長賄選案，檢方上月2日依違反選舉罷免法等起訴的10人，分別是邱莉莉、林志展、郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍市議員黃麗招、國民黨李文俊及友人黃怡萍、李鎮國及妻子高玫仙等10人。

台南地院下午開庭審理，邱莉莉等10人親自出庭外，及其各自聘請律師1至3名不等，光是律師團陣仗計有22人，檢方也出動檢察官蔡明達等4名到庭，當事人之一議員方一峰也到庭。

法官林岳葳對邱莉莉等人律師蒞庭時才提出調閱相關事證遞狀一事，直指檢方起訴迄今1個半，已有足夠時間調閱相關事證，也請律師提早提出。對黃怡萍未帶身分證，她解釋身分證被拿到他處使用，法官當場叱喝「理由這麼多」，要求下次不要忘了帶身分證外，逐一點呼邱莉莉等10名被告，已提醒現場錄音要須朗聲作答，卻未獲回應，法官「不要讓我再講第三次」。

楊志強、林士傑2人遞狀要求變更限制住居所，法官也說，移審時為何不講清楚？楊回有跟法官說了兩個住址，可能法官沒聽清楚，法官回說，當時他即是移審時審理的法官，這才使得楊直說「抱歉」。

面對邱莉莉等10人統統否認犯行，邱莉莉說「我沒有賄選」，林志展說「我不認罪」，郭再欽說「盡輔選職責」，林士傑說「我沒有恐嚇」。

邱莉莉律師質疑，邱上月27日收到檢方監聽通知書，才知道自去年9月9日起至今年1月21日而被監聽，案由是涉貪汙罪，案由與起訴不符，質疑其合法性，認不正訊問，遭疲勞訊問，且譯文監聽內容陳述「被圈走」，檢方註記（買票），認不是同義詞應予刪除，要求調取全數譯文監聽內容。

林志展律師表示，與李文俊結盟是經黨中央及民進黨議會黨團同意，不是不正利益，也無對價關係。