華碩前經理被控詐1.8億 纏訟10年給清白「反控董座施崇棠誣告」
華碩電腦公司前運籌管理部經理龔介平，遭華碩控告虛設大陸上海浦東機場專盤專區，損失1.8億元，龔等6人遭詐欺、背信等罪嫌纏訟10年，檢方四次不起訴處分。龔介平今至士林地檢署按鈴申告，控訴「我只是一個小經理，不可能一人做決定」，華碩因高層內鬥，他無端纏訟10年才終獲清白，提告華碩董事長施崇棠等3人誣告、偽證罪。
龔介平今在律師廖芳萱陪同下，至士檢按鈴申告。龔介平指出施崇棠曾說看不起宮鬥，自己卻是內鬥高手，涉從2013年起捏詞誣告他犯刑事詐欺等，且施崇棠財大氣粗，刑事案件纏訟10年，終獲清白，民事部分還有3千萬疑慮，他會上訴到底。
龔指控，施崇棠聘任刑事局退休的警官王志超當華碩安全室主任，配合公司高層內鬥，明知浦東機場「專盤專區」是依「損害防阻計畫」設立，華碩多次派人前往考察、提出意見，專盤專區把關華碩的貨品安全，已實際運作，也降低貨物保費，華碩卻執意誣告，教唆現任經理蔡思怡偽證，誣告他利用專盤專區詐財，害他遭纏訟十年，飽受折磨。
龔介平說，「我只是一個小經理，不可能一人做決定，這案子誣告我10年，歷經4任檢察官明察秋毫調查不起訴，高檢署駁回再議，他們仍然要誣告聲請交付審判，所幸士林地方法院法官公正調查，裁定駁回，還我清白。」
龔還指出，2012年11月他因妻子罹癌提離職，華碩要他留職停薪調查3個月，2013年他離職後，華碩竟用龐大資源誣告長達10年，還找他當時的副手翻供、偽證，非常可惡。
他說，這十年來，真的飽受屈辱、工作也受很大影響，現在刑事部分懷我清白，決定按鈴申告華碩公司董事長施崇棠，及底下員工王志超、經理蔡思怡等3人誣告、偽證罪。
華碩電腦刑事案指控，龔介平和泰昌公司負責人朱志俊夫妻共謀，從2008年起至2012年間，佯稱浦東機場大道設立專盤專區，用來打盤、加強包裝等服務，詐取服務費每公斤0.1美元，總計1.8億元。
士檢在第四次不起訴時認定，專盤專區有實際運作，設置目的是避免貨物與他人貨物共用倉庫，且無專人看守導致易生弊端，若未有落實，僅是債務不完全履行責任，難認詐欺；專區議價磋商過程完全沒有留下任何資料，且華碩未提出最後議價價格每公斤0.1美元的契約內容，文件不齊備作業流程輕率，也可能為便宜刑事草率所致，難以反推巧立專區專盤名義詐財。
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