友邦瓜地馬拉總統來台 北市警：總統府凱道明早交管
友邦瓜地馬拉總統賈麥岱今天清晨搭機來台，將進行4天國是訪問，外交部明天早上在總統府前凱達格蘭大道舉行迎賓活動。對此，轄區中正警第一分局表示，明天早上8點至11點，會對凱道周邊交通管制，呼籲駕駛人提前改道行駛並避開交通管制區。
中正警第一分局指出，迎賓活動管制時間為明天早上8點至11點，管制區域為：北起衡陽路（不含）、東至公園路（不含）、南沿愛國西路（不含）、西迄博愛路（不含）等，管制時間將視狀況提早或延後。
另外，貴陽街1段（重慶南路1段至公園路）南、北側公有汽、機車停車格位，禁止車輛停放，管制時間從今天0時起至25日11時止。
中正警第一分局說，為配合本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段的各路線公車，台北市公共運輸處將協調公車業者配合改道行駛。
警方呼籲，請駕駛人務必提前改道行駛並避開交通管制區，另上述各項活動交通管制訊息，將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人留意收聽，勿違規停車，遵守各路口員警之指揮疏導。
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