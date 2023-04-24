友邦瓜地馬拉總統來台 北市警：總統府凱道明早交管

人與人的互動相處，難免會有意見不合而產生衝突，這時候偏偏有人就是會故意找碴報復，包括對住家、公司、營業處所甚至公共場所「故意去鬧」，不過有些鬧法並無明顯違法，導致受害者只能選擇隱忍，然而，有一條法就是專治這種無理取鬧的滋擾事件，有人多次向樓下住戶的陽台採光罩倒水，被害人被吵到受不了報警，倒水的就被罰1萬2千元，法界人士分析，只要構成難以容忍的要件，可能就得吃上萬元罰鍰，即便行為相當輕微。...

2023-04-24 11:30