快訊

生蚵全遭捲上岸…台南人「免費吃到飽」 專家評估與這原因有關

台鐵再接獲炸彈恐嚇 要求釋放黑幫成員並「歸還毒品」

遮斷桿已放下！婦人騎車硬闖平交道 列車急煞司機「怒開窗」畫面曝

友邦瓜地馬拉總統來台 北市警：總統府凱道明早交管

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

友邦瓜地馬拉總統賈麥岱今天清晨搭機來台，將進行4天國是訪問，外交部明天早上在總統府前凱達格蘭大道舉行迎賓活動。對此，轄區中正警第一分局表示，明天早上8點至11點，會對凱道周邊交通管制，呼籲駕駛人提前改道行駛並避開交通管制區。

中正警第一分局指出，迎賓活動管制時間為明天早上8點至11點，管制區域為：北起衡陽路（不含）、東至公園路（不含）、南沿愛國西路（不含）、西迄博愛路（不含）等，管制時間將視狀況提早或延後。

另外，貴陽街1段（重慶南路1段至公園路）南、北側公有汽、機車停車格位，禁止車輛停放，管制時間從今天0時起至25日11時止。

中正警第一分局說，為配合本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段的各路線公車，台北市公共運輸處將協調公車業者配合改道行駛。

警方呼籲，請駕駛人務必提前改道行駛並避開交通管制區，另上述各項活動交通管制訊息，將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人留意收聽，勿違規停車，遵守各路口員警之指揮疏導。

中正警第一分局今天公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝
中正警第一分局今天公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝

公車 瓜地馬拉 外交部

延伸閱讀

美維吉尼亞州州長楊京訪華 蔡英文總統接見

影／瓜地馬拉總統賈麥岱率團訪台 蔡英文總統將以軍禮歡迎

瓜地馬拉總統賈麥岱 24日清晨率團訪台

瓜地馬拉總統明訪台 立法院破例做「這件事」迎賓

相關新聞

屏東縣長當選無效訴訟準備程序終結 下周進入言詞辯論

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉質疑選舉不公提起訴訟，法院今上午釐清兩造爭點，準備程序庭終結，下周進入言詞辯論；蘇清泉表示，歷...

進口過期砂糖被查封父子不甩封條私運 二審認罪從輕改判

屏東莊姓父子2017年從泰國進口二級砂糖144公噸，隔年被屏東縣衛生局抓包逾期，當場查令責付莊姓父子保管，之後衛生局準備...

台南分署首次拍賣虛擬貨幣 5月2日泰達幣3萬多顆競標

台南地檢署偵辦林姓男子所屬詐欺集團涉組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案，查扣虛擬貨幣泰達幣3萬1355顆不法所得，囑託行政...

影／涉賣大麻台中出庭 Toyz提醒「邊緣人」：犯案真的會被關

電競好手、網遊實況主劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈，去年底一審判劉4年2月徒刑，劉上訴台中高分院，劉今早到台中高分院出庭，劉與律師都請合議庭審酌，他的犯罪意圖，以及與賴姓同案被告的共犯關係，但沒有爭執此案卷證的證據能力，劉受訪時也提醒，「不要犯案，真會被關」。

鄰居來亂只能吞？倒水200次害樓下難眠罰萬元 這條法專治刁民

人與人的互動相處，難免會有意見不合而產生衝突，這時候偏偏有人就是會故意找碴報復，包括對住家、公司、營業處所甚至公共場所「故意去鬧」，不過有些鬧法並無明顯違法，導致受害者只能選擇隱忍，然而，有一條法就是專治這種無理取鬧的滋擾事件，有人多次向樓下住戶的陽台採光罩倒水，被害人被吵到受不了報警，倒水的就被罰1萬2千元，法界人士分析，只要構成難以容忍的要件，可能就得吃上萬元罰鍰，即便行為相當輕微。...

月薪8.5萬到蘭嶼鄉公所當「門神」 雇員貪汙罪判5年6月

鍾男為名碁工程公司負責人，為順利完成得標的蘭嶼工程案，2017年8月介紹公司潘姓職員，到蘭嶼鄉任約僱土木技士，協辦完成相...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦