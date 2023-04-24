合法營登休閒會館暗地經營賭場 警蒐證多日一舉掃蕩

近期警方推動社區警政再出發及清源專案2.0相關重點工作，新北市汐止警分局社后派出所蒐證多日，上周六（22日）一舉破獲職業賭場，將負責人、工作人員及賭客等14人依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方指出，汐止工建路這處休閒會館今年1月開始營業，為提報列管的處所，44歲潘姓負責人在網路上以「麻將棋牌類揪牌咖」、「鬥陣歡樂城fb麻將揪牌咖」、「麻將牌咖258」、「麻將研究社」為號召，以新台幣100元底20元台、200元底50元台、300元底50元台等方式，招攬不特定麻將賭客前往賭博。

警方蒐證多日，上周六晚間9時許持搜索票入內查緝，當場查獲正在麻將桌上非法賭博的12名男女賭客，隨後將潘姓負責人、工作人員王女（39歲）等在場共計14人帶返所詢問。

警方現場查扣積分卡12組、賭資4萬塊（賭後以積分卡兌換方式換取現金）、積分卡1副、麻將牌6副、風圈骰子3顆、牌尺12支、現場監視器主機1台、監視器鏡頭4支、當日營業帳冊1張、電子計時器1個、手機3支等賭博犯罪證據。

據了解，潘男為躲警方追查，要求賭客先填寫會員資料，審核通過成為會員才能配桌，每次進場還要打滿8圈才可離場，警方詢後將負責人潘男、工作人員王女及賭客等14人送辦。