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屏東縣長當選無效訴訟準備程序終結 下周進入言詞辯論

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣長落選人蘇清泉認為選舉不公、選務有瑕疵，訴諸司法救濟，今準備程序庭終結，下周進入言詞辯論。記者張已亷／攝影
屏東縣長落選人蘇清泉認為選舉不公、選務有瑕疵，訴諸司法救濟，今準備程序庭終結，下周進入言詞辯論。記者張已亷／攝影
國民黨屏東縣長落選人蘇清泉質疑選舉不公提起訴訟，法院今上午釐清兩造爭點，準備程序庭終結，下周進入言詞辯論；蘇清泉表示，歷經3個多月蒐集事證，發現選務多有瑕疵，盼司法淨化選風，守住台灣民主最後一道防線；屏選會委任律師湯瑞科指出，選務人員對於業務熟悉度各有差異，難免疏失，感謝蘇團隊協助點出疏漏，必定檢討改進。

屏東縣長選舉訴訟經過驗票、傳喚證人和雙方律師多次交鋒後，今上午進行最後一次準備程序庭，審判長先確認上個月驗票，兩造對10張有爭議選票的意見後，接續釐清待審理爭點，逐項確認文字登載內容無誤，兩造對於選舉前是否有確實清點相關名冊、選舉後是否有落實開票規範等爭點進行更正補充，於上午11點17分準備程序庭終結，明訂5月8日上午9點半進行言詞辯論庭。

蘇清泉庭後表示，證據蒐集於今告一段落，3個月以來每場親自到庭，庭上內容令他瞠目結舌，痛心選舉遭到操作，再提421投開票所選票出現4張空白用餘票的情況，「令人匪夷所思」，下周進入言詞辯論後就要宣判，盼合議庭法官秉持良知淨化選風，守護台灣民主最後防線。

屏選會委任律師湯瑞科強調，萬巒成德活動中心421投開票所絕無作票等違法情事，事後塞票等指控更是空穴來風，他表示，應是選務人員清點過程疏失或是印刷廠作業失誤，而從這次訴訟中確實看見少部分選務人員有疏漏，導因於每次選務都是臨時編組的團隊，人員背景五花八門，對於法規理解各有差異，難免產生實務上的疏失，未來選委會將強化改進避免爭端。

蘇清泉

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