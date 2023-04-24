進口過期砂糖被查封父子不甩封條私運 二審認罪從輕改判
屏東莊姓父子2017年從泰國進口二級砂糖144公噸，隔年被屏東縣衛生局抓包逾期，當場查令責付莊姓父子保管，之後衛生局準備將這批砂糖轉作肥料時，發現短少2004包，父子也被依妨害公務送辦，法院均判兩人1年2月徒刑，高雄高分院審理後，認為父子倆認罪，從輕改判8個月，緩刑3年。
判決指出，經營食品廠的莊姓父子，進口砂糖有效期限為2017年2月，但父子倆進口時砂糖已經過期，屏東縣衛生局人員2018年10月稽查時，發現這批過期砂糖，考量數量龐大，搬運不便，於是張貼封條後責付兩人保管。
隔年5月間，衛生局人員準備將砂糖轉為原料，抵達廠區時卻發現查封砂糖「已解封」，且砂糖遭人移動，甚至被搬運至貨車上，重新清點後只剩876包，較查扣時短少2004包（每包50公斤），依妨害公務將莊姓父子移送法辦。
屏東地院審理時，莊姓父子辯稱砂糖是進口商日期標示錯誤，並無過期。但衛生局反駁，認為若日期標示錯誤，要向海關、食藥署提出救濟，並要求更改，但父子兩人自始至終都未獲食藥署更改有效期限。
屏東地院法官認為，進口二級砂糖數量龐大，以進口報價最低金額計算約167萬7270元，非小額隱匿，兩人不僅無視衛生局查封命令，審理時推諉卸責，沒真心悔悟，若易科罰金，可能鼓舞這類行為，判兩人1年2月徒刑。
莊姓父子不服上訴，高雄高分院審理時，父子兩人承認在衛生局查封砂糖後，私自解封並搬運砂糖，合議庭考量莊父73歲，心臟腦部都動過刀，需要兒子扶養，兒子也要負責營運公司，從輕改判8個月，緩刑三年，但兩人要支付公庫50萬元，並接受4場法治教育。
至於追徵犯罪所得部分，合議庭認為這批砂糖屬於公司所有，兩人隱匿的砂糖去向，要屬於個人取得還是公司擅自處分，檢方並未舉證證明，因此認定兩人未獲得2004包砂糖的犯罪所得，此部分未宣告沒收。
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