他幫跌倒女鄰居擦藥卻強揉胸摸下體 桃園色大叔判7月
桃園市王姓男子見女鄰居在自家門外跌倒，假意替她擦藥帶回家中，將她推倒在自己房間床上，不顧女子拒絕，伸手撫摸對方胸部及私處；桃園地院依強制猥褻罪判王有期徒刑7月。可上訴。
檢警調查，64歲王姓男子去年9月7日下午3時許，因一名成年女鄰居在自己位於桃園市的住處門前跌倒，王見狀假意幫女子擦藥、將她扶進住處床上，並不顧對方已表明拒絕，推倒在床後，徒手將女子衣物拉高至脖子處，褲子脫至大腿中段，坐在女子腿上觸摸胸部、陰部。
女子嚇壞了，趕緊掙脫逃出，隨即向中壢警分局報案、提告。
王男到案後坦承犯行，桃園地檢署認為王男說詞和女子在警詢、偵訊證述情節相符，偵結起訴；其中摸胸部、下體等舉動，是在密切接近之時、地實行，行為獨立性薄弱，檢方以接續犯論。
桃園地院審酌，王姓男子為逞一己私慾，竟違反女子意願而做出強制猥褻行為，造成對方身心受創，所為實值非難，考量他犯後坦承犯行、態度尚可、未獲女子諒解等，依強制猥褻罪判王有期徒刑7月。
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