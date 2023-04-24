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台南分署首次拍賣虛擬貨幣 5月2日泰達幣3萬多顆競標

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署查扣詐欺集團泰達幣3萬1355顆不法所得，並囑託台南分署首次就虛擬貨幣進行偵查中變價拍賣。圖／台南分署提供
台南地檢署查扣詐欺集團泰達幣3萬1355顆不法所得，並囑託台南分署首次就虛擬貨幣進行偵查中變價拍賣。圖／台南分署提供
台南地檢署偵辦林姓男子所屬詐欺集團涉組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案，查扣虛擬貨幣泰達幣3萬1355顆不法所得，囑託行政執行署台南分署變價拍賣，訂於5月2日上午10時拍賣，台南分署指出，這也是分署首次拍賣虛擬貨幣，歡迎民眾競標。

據調查，依今天交易市場盤價，泰達幣1顆約台幣30.63元，目前3萬1355顆現值約96萬元。台南分署指出，這次僅拍賣泰達幣，應買人應事先備妥虛擬貨幣交易帳戶等相關設備。另因虛擬貨幣格式有別，請應買人先確認自己的虛擬貨幣錢包可以正確接收該拍賣標的物再行應買。

台南分署表示，因發送或接收虛擬貨幣需支付手續費者，應由拍定人自行負擔，請應買人注意外，拍賣泰達幣的拍定人須當場以現金或經金融主管機關核准的金融業者為發票人的即期支票或以信用卡刷卡支付拍定價金及移轉費用。

台南分署表示，台南地檢署民生專組檢察官偵辦林姓被告所屬詐欺集團涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件時，查扣該集團泰達幣3萬1355顆，並囑託分署首次就虛擬貨幣進行偵查中變價拍賣。

台南分署訂於5月2日上午10時在2樓拍賣室，利用聯合拍賣日動產拍賣會拍賣泰達幣3萬1355顆。當天上午9時30分起開始登記，憑身分證或相類身分證明文件開始登記，10時起正式競價拍賣。

台南 虛擬貨幣 泰達幣

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