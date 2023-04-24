月薪8.5萬到蘭嶼鄉公所當「門神」 雇員貪汙罪判5年6月

鍾男為名碁工程公司負責人，為順利完成得標的蘭嶼工程案，2017年8月介紹公司潘姓職員，到蘭嶼鄉任約僱土木技士，協辦完成相關招標履約工程，潘每月可領8.5萬元，除鄉公所每月4萬餘元薪資，鐘每月還給4.4萬餘元及工程獎金，經地方檢舉、檢廉偵辦起訴，台東地院判決潘男收賄罪，處有期徒刑5年6月，43萬元犯罪所得沒收；鍾男依違背職務行賄罪，處有期徒刑2年，可上訴。

台東縣政府政風處2019年接獲民眾檢舉，蘭嶼鄉公所發包工程疑似涉弊案，檢廉調查半年後，同年8月到蘭嶼鄉公所調閱相關資料，稽核發包程序，並將鄉長夏曼‧迦拉牧及潘男、鐘男等相關人員帶回偵訊，檢方訊後將潘男、鐘男依違反貪汙治罪條例等案件提起公訴，台東地院日前判決。

判決書指出，潘男2016年11月至2017年8月間，受僱鐘男的名碁工程公司，鍾男於2017年8月間，為順利承包蘭嶼鄉公所高達上億元的工程採購案，及數千萬元設計監造採購案預算，以及順利完成該公司先前得標，蘭嶼鄉公所「東清社區技術服務案」、「椰油社區技術服務案」，驗收程序與請款，並為取得其他標案，向夏曼‧迦拉牧引薦，同意隔月開始，讓潘姓男子擔任蘭嶼鄉約僱土木技士。

鐘也向潘男承諾，隔月起，每月薪資報酬為新臺幣8.5萬元，除擔任蘭嶼鄉約僱土木技士，可領鄉公所每月4萬餘元薪資，鐘每月還給潘4萬4792元，補足每月8.5萬薪資，另除了薪資，加發承攬蘭嶼鄉公所測設工作，總工程經費0.6%工程獎金，期間至少2年，潘也協辦完成相關招標履約工作。

本案偵辦期間，潘姓男子坦承，「當時我就知道這樣是犯法的，但因為我積欠大筆債務，才會答應鍾」；「我沒有跟鄉長講至公所任職後，繼續支領名碁公司支付的薪水，因為我不敢跟別人講這個事情」。