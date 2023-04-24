沖冷水、噴殺蟲劑、丟冷凍雞魚虐死97歲公公 媳婦判關5年定讞

戚姓女子。圖／聯合報系資料照片

戚姓女子寒冬中將97歲杭姓公公拖進浴室沖冷水、噴殺蟲劑致死，一審認她患思覺失調症，判無罪監護5年，二審改依殺人罪判刑15年，被最高法院撤銷，更一審改依傷害致死罪判戚女5年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

戚女不滿公公嫌棄照顧，也不滿意外籍看護，長期怨懟。檢方起訴指出，2018年12月20日，戚女不滿公公吃完午餐後拒絕午睡，動手拖進浴室沖冷水，拿馬桶刷、地板刷、板凳毆打、用腳踩胸口，再拿冷凍雞肉、魚肉放在公公身旁，並在浴室噴殺蟲劑，禁止外籍看護提供食物和水；隔天她再以同樣手法凌虐，公公身亡。

一審依陽明院區鑑定報告，認為戚女長期患思覺失調症，曾因毒品導致幻想、被害妄想症嚴重，長年服藥不規則，案發時出現幻聽病狀，無法辨識行為違法，需長期監護治療，判決無罪。

二審根據台大醫院報告，認為戚女行為前有按時服藥，精神沒有異常，施虐期間仍長時間打電話與外人通聯，且在丈夫回家前停止施虐，得知公公死亡後，報警前先丟棄冷凍雞魚，再教看護謊稱公公在浴室跌倒，刻意誤導警方偵辦，足認有辨識能力，改依殺人罪判刑15年，被最高法院撤銷、發回更審。

戚女更一審稱對事發過程沒有記憶，當時處於思覺失調症急性發作期，妄想懲罰公公而動手傷害，但沒有傷害或殺人的意圖，更無法預見公公死亡。

更一審指出，戚女犯案時受精神疾病影響，辨識行為違法能力顯著降低，依刑法規定減刑；另認為一審依未完備的精神鑑定報告，即認為戚女欠缺辨識行為能力，有所瑕疵。

更一審認為戚女未念及公公年邁，對丈夫有養育恩情，因病症發作、情緒失控，而動手傷害導致公公身亡，依傷害致死罪改判5年；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。