台南正副議長賄選案 張世賢另案偵辦獲不起訴

台南地檢署偵辦正副議長賄選案，認定民進黨前中執委郭再欽、民進黨正副議長邱莉莉、林志展密謀以每票至少1千萬利誘、恐嚇等方式，讓國民黨議員李文俊等人跑票，欲促成邱、李配「綠藍結盟」，甚至拿市長黃偉哲背書，檢方起訴邱莉莉等10人外，議員張世賢另案偵辦後獲不起訴處分。

台南正副議長賄選案，檢方上月2日起訴的10人分別是邱莉莉、林志展、郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍市議員黃麗招、國民黨李文俊及友人黃怡萍、李鎮國及妻子高玫仙等10人，台南地院預定下午首次開庭審理，引發外界關切。

然而，當時跑票之一國民黨議員張世賢，檢方則另案偵辦。台南檢調1月3日大動作搜索時，張世賢服務處也被搜索，並帶回偵訊，隔日以10萬元交保，但本案終結起訴時，搜索對象當中唯獨張並未列入起訴對象，直至日前獲不起訴處分。