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檢察長遴選「不當請託」？ 劍青檢改批法務部：請建立公聽制度

聯合報／ 記者王聖藜蔣永佑／台北即時報導

法務部檢審會上周五通過法務部長蔡清祥圈選的全國一、二審檢察長名單，檢察界對人事案討論多；檢察改革團體「劍青檢改」今天發聲明說，經訪查發現，本次檢察長遴選存在「不當請託」、「過度聯絡」，建議法務部建立公聽會制度。

據劍青檢改表示，上周五檢審會審議檢察長人事案前，蔡清祥到場澄清，竟有傳言候選人向委員或外界自稱已獲部長規劃支持云云，均係不實且表達震怒。

劍青檢改還說，「經本會訪查發現，本次遴選存在若干不當請託或疑似過度聯絡之情況，為促進遴選之公開、公正及公平，認為有完善程序之必要」，劍青檢改同時發表三點聲明。

一、公開透明遴選制度應堅定永續辦理：

本會自108年起推動檢察長遴選公開透明制度，旨在廣納公議，向部長推薦更孚民意基礎之候選人；同時須監督9位民選委員，僅能在公開透明的報名名單加以篩選，不容任何人突襲夾帶闖關，更能從最後已入圍、未入圍之名單加以比較公評，俾供全國檢察官檢驗是否符合檢察官同儕專業評價與期許，是否以基層檢察官民意為依歸，是否以個人私交或裙帶關係為考量。此制度運作4年，大幅改正早年民選委員「會前會」遭批黑箱作業(搓湯圓、私相授受或取寵於上)之譏。因新制能接受公開檢驗，應繼續堅持辦理下去。

二、建立公聽會制度，並禁止請託與不當連結

檢察長為檢察官之首長及表率，應具備一定之風骨，其既非民意代表(與民選檢審委員不同)，不宜有請託拜票，甚至擺桌宴請之行為。民選委員亦不應為自身升遷或利益，迎合特定人士，或自行揣摩部長屬意人選，甚或與特定候選人過度聯絡打造裙帶關係。尤其，檢察人才卓有風骨者，常不願意請託拜票，相對於勤於公關之人，反而形成不公平現象，更導致許多候選人躊躇於拜票或不拜票之間。為此，本會呼籲，為公平、公正起見，應從速建立公開透明之公聽會制度，邀請候選人在檢審委員面前，介紹闡述理念，一則讓所有候選人都擁有平等露面機會，二則同步禁止候選人與民選委員在遴選期間接觸。

三、法務部如果不辦，劍青檢改可以承辦

檢察長遴選乃檢察體系最重要之人事案，縱然目前法無明文可辦公聽會，但事在人為，為促使制度更臻完善，應以先行者之視野，自下屆正式舉辦公聽會，具體時間辦在民選委員「會前會」之前。法務部如果畫地自限不願開辦，本會願勇敢承擔舉辦(或者邀請檢察官協會共同主辦)，並允諾一本初衷，打造最公正公開透明之平台，邀請所有檢審委員及候選人參加，讓全體候選人及民選委員均能在陽光下接受檢驗。

檢察改革團體「劍青檢改」今天發聲明說，經訪查發現，本次檢察長遴選存在「不當請託」、「過度聯絡」。圖為法務部。記者王聖藜／攝影
檢察改革團體「劍青檢改」今天發聲明說，經訪查發現，本次檢察長遴選存在「不當請託」、「過度聯絡」。圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 檢察官

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