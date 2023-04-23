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酒後狂巴友人頭部致倒路旁不治 傷害致死遭判刑7年半

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投仁愛鄉劉姓男子不滿林姓友人私下說他壞話，還弄壞他人機車還不修，酒後徒手不斷「巴頭」掌摑，還持竹棍揮打1下，林男因顱內出血倒臥路旁，送醫不治，劉男被依傷害致死罪起訴，南投法院審理認定有因果關係，判刑7年6月。

判決書指出，39歲劉男讓28歲林男酒後借住他家，自認平時林男照顧有加，林卻在他背後向共同朋友田男講他壞話，且弄壞田男的機車還不修，他心生不滿，去年9月12日上午打了林男2、3下耳光，越想越氣，去電田男要他將林載走。

同日下午1時許，田男要載林男離開時，卻發現林男竟不在房間，跑去他女友的表姊家睡覺，劉男對於他不告而別，怒火中燒，要他返回劉家，未料林男回去後遭到徒手痛毆巴頭和呼巴掌，還拿起竹棍朝其左耳揮打1下，竹棍還因此裂開。

林男被打到跌坐在地，劉男氣得要在場的田男將他載走，見林男上車後，又追上去打了其頭臉部好幾下，林男左耳及嘴角流血，疑因腦震盪在車內嘔吐，隨後田男將他載往一處工寮休息時，林說要出去上廁所，隨後被發現倒臥路旁，送醫不治。

經醫院認定林男死因為腦損傷及腦幹出血、頭部外傷併硬腦膜下腔出血，林男家屬因此提告，劉男到案後自知犯下大錯，要置對方於死地，只是失去理智才動手，對犯行坦承不諱，法院審理也認定林男的死亡結果與劉的毆打行為具有因果關係。

南投地院法官認為，劉男因機車修理等問題，心生不滿，但不思以平和理性方式溝通解決，竟動手毆打導致對方死亡，經考量他犯後坦承犯行，且家中尚有2個孩子須扶養，但未與家屬達成和解，依傷害致人於死罪，處以有期徒刑7年6月。

林姓男子（躺擔架者）遭劉姓友人狂毆巴頭，後因顱內出血倒臥路旁，送醫後不治。圖／民眾提供，本報資料照
林姓男子（躺擔架者）遭劉姓友人狂毆巴頭，後因顱內出血倒臥路旁，送醫後不治。圖／民眾提供，本報資料照

南投 傷害罪

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