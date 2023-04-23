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交往期間與男友拍性愛片「歡愛過程」卻遭外流 妙齡女提告獲賠200萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市魏姓男子曾與桃園市一名妙齡女子是男女朋友，交往期間二人曾拍攝性愛片，女子在前年間透過友人得知，有4段性愛影片在TELEGRAM群組流傳，其中一段未獲她同意，因此報警法辦，魏男雖辯稱有獲女子同意，但法官依影片拍攝角度與其他影片不同，認定魏偷拍，判刑8月，上訴二審後，魏賠償女子200萬元，獲改判6月，緩刑2年確定。

判決指出，魏姓男子與桃園市一名女子在2017年至2019年間是男女朋友，二人交往期間，曾經以手機拍攝性愛影片，包括女子裸露胸部、口交、性交的影片，雙方分手後，女子在前年5月中旬透過友人得知，友人在TELEGRAM「R-18」群組內，發現女子的性愛影片，影片有4段內容。

女子看到影片後發現，其中3段影片是她與魏男拍攝，拍攝時有取得她同意，但另外有一段是偷拍，未取得她同意，而且她也沒有同意前男友將影片散布到網路，全案依妨害秘密罪起訴後，由台中地院審理。

一審審理期間，魏男否認涉案，辯稱影片拍攝都有取得前女友同意，女子出庭時則聲淚俱下，哭訴影片外流對她心理造成極大傷害。

法官認為，女子在報案時即提到，網路流傳的4段影片中，有三段獲得她同意、一段是偷拍，而根據勘驗影片內容後發現，三段獲得女子同意的影片，拍攝角度都是特寫胸部、性交過程，但女子指控偷拍的那段，則是採取廣角，甚至女子還一度關燈，還以背對鏡頭的方式歡愛，若自知魏男在拍攝，實不會採取此不利拍攝的方式。

一審認定，魏男以手機竊錄與前女友歡愛的過程、拍攝身體隱密部位，嚴重侵害隱私，事後還流傳上網，造成被害人身心痛苦，依無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判刑8月。

魏男認為量刑過重，上訴台中高分院，二審審理期間，魏男承認犯行，也與前女友達成和解，願意為此犯行賠償200萬元，二審以此為量刑參考，撤銷一審判決，改判刑6月、得易科，緩刑2年，全案確定。

台中市魏男涉偷拍與前女友歡愛過程，流傳上網，二審因魏已賠償200萬元與被害人和解，判他緩刑。示意圖／本報資料照片
台中市魏男涉偷拍與前女友歡愛過程，流傳上網，二審因魏已賠償200萬元與被害人和解，判他緩刑。示意圖／本報資料照片

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