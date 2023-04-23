男友自認抓姦在床打死女友 解剖還她清白

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鄭姓男子發現張姓女友在林姓室友房裡，誤認張女、林男剛「辦完事」，將張女拉回房內二度痛毆，最後導致張女傷重致死，結果解剖時，張女下體並無DNA反應，她生前並沒有與林男發生關係，高雄高分院審理後，依傷害致死罪判鄭男9年徒刑。

判決指出，鄭男和張姓女友同居，林男則和兩人同住在一起，前年7月25日凌晨3時許，鄭男發現張女出現在林男房間，懷疑兩人有姦情，突然朝林男揮拳痛毆，並將張女拉回房間，拿球棒暴打。

後來張女逃離住處，但因疼痛難耐，只能蹲坐住家附近巷口，正巧當時有員警巡邏經過，經過盤查才發現張女遭男友痛毆，兩名員警擔心張女再發生意外，陪同張女回家拿取個人物品，還再三告誡鄭男不能再動手。

沒料原以為逃離魔爪，但張女又突然自行返家，鄭男見張女回家，又拿球棒繼續痛毆女友，直到27日早上7時許，他發現張女反鎖在房間，請來鎖匠開門張女已倒在屋內，送醫後不治。

檢警調查時，發現張女全身有43處鈍力傷，頭部還有3處傷口，解剖確認是身體受重傷導致橫紋肌溶解症，因大量出血及致死，法醫當時還採集張女下體，發現並沒有其他人DNA反應，張女生前並沒有如鄭男懷疑的出軌，檢方偵結，依殺人罪將鄭男起訴。

橋頭地院審理時，法官認為鄭男未針對張女要害攻擊，張女傷勢多為鈍傷且沒有骨折，第一次遭打後還能離開住處，且鄭男右手截肢，只能以左手商人，攻擊力道仍受限制，未達致命程度。

橋院法官認定張女死亡是遭鄭男毆打後，產生橫紋肌溶解症、腦部軸突損傷等症狀，主觀上鄭男雖無殺人故意，但對於被害人死亡成立「有認識過失」，且鄭男主動向員警坦承是他動手，符合自首減刑要件，依傷害致死判刑6年。

檢方不服，認為一審量刑過輕上訴，高雄高分院審理時，合議庭根據張女傷勢，認為她頭部器官、組織沒有大量出血，且下手力道不大，傷勢多集中在四肢、臀部，沒有造成張女骨折，考量受傷部位、力道輕重及傷勢等，鄭男應沒有殺人犯意。

合議庭綜合事證後，認為鄭男自首減刑幅度只能給予較小幅度的減讓，另張女所受第一次傷害及第二次傷害致死部分，應分論併罰，傷害罪鄭男判刑1年，傷害致死部分則從重改判8年6月，合併執行9年。可上訴。

鄭姓男子拿球棒打死女友，被判刑９年。示意圖。記者林保光／攝影
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