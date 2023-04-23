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拒測罰18萬不服辯：很配合 法官打臉「吹50次都失敗」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市郭姓男子在前年底騎機車行經清水區時，被警方攔查，因郭消極不配合酒測，警方開出拒測18萬元罰單，郭不服打行政訴訟，一審駁回，郭再上訴二審，辯稱配合警方施測，還表明願意抽血檢驗，但法官認為，郭「吹氣50次」都失敗，仍屬不配合，判罰確定。

裁定指出，郭姓男子在前年11月22日下午1時許，騎機車行經清水區中華路一段、興國路時，因未規定突然靠右停車，警方發現後前往攔查，但郭在過程中，消極不配合警方施以酒測，不過有坦承喝了一口保力達B，但強調保力達B是藥品，沒有酒精。

郭男在對酒測器吹氣時，被警員秘錄器拍下，臉頰都是凹陷，而非鼓起吹氣，警員不斷向郭男教導吹氣方式，但郭仍不配合，還稱自己門牙有問題漏風，因警員在現場施測53分鐘，郭吹氣50次都失敗後，認定郭有消極不配合施測行為，扣車後開出拒測18萬元罰單。

郭男不服向台中地院打行政訴訟，強調自己可以配合抽血酒測，沒有不配合，不能因酒測器施測失敗，就指控他拒測。

法官認為，警方依法攔查，勘驗警員執勤影像，確認郭男有長達53分鐘，吹測失敗50次狀況，認定有消極不配合酒測行為。

另外，郭男提到願意配合到醫院抽血酒測，法官除了在勘驗影片沒有發現之外，也指出郭男在影片中的口腔、嘴唇沒有缺損、呼吸正常，有交談、行動能力，可以正常含住酒測器吹管，沒有無法閉和狀況，客觀上沒有任何證據認定，郭有無法或不宜吹測的困難，需到醫院抽血，駁回郭訴請。

郭男不服，再上訴台中高等行政法院，法官也認為，一審針對判決各項事實、得心證理由，已經詳加描述，郭男上訴理由，只是重新主張在一審沒有採用的辯詞，一審裁定適法，駁回郭男上訴，全案確定。

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台中市郭姓男子前年底拒絕酒測，吞18萬罰單，台中高分院以他酒測吹氣失敗50次，駁回上訴，判罰確定。圖／本報資料照
台中市郭姓男子前年底拒絕酒測，吞18萬罰單，台中高分院以他酒測吹氣失敗50次，駁回上訴，判罰確定。圖／本報資料照

酒測 罰單 台中市

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