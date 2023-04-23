越籍移工想念家鄉味 進口月餅驗出非洲豬瘟被判刑

兼賣越南商品及代購的阮氏越南籍移工，前年想念家鄉味從越南訂購120顆月餅，有同鄉收件後，透過臉書再轉賣給在台同鄉，被移民署人員查獲，檢驗後發現月餅有多顆有非洲豬瘟病毒，阮女被依傳染病防治法，判刑3個月，緩刑2年，但要繳付公庫4萬元。

判決指出，阮女2021年8月間請越南友人幫她寄120顆越式月餅來台，成功通過海關後，阮女趕在中秋節前夕上網販售，9月間，她將這批月餅寄到台中武姓同鄉手中，但武女拒收來路不明包裹退件。

阮女擔心賣不出這批月餅，於是又將月餅轉寄給另一名范姓同鄉，范女收到108顆月餅後，隨即透過臉書兜售給同鄉，後來移民署專勤隊員巡邏時，發現月餅疑似從非洲豬瘟疫區進口，當場到范女住處搜索，將還沒販售的越南製月餅全部查扣。

月餅因含豬肉，經檢測後果然驗出非洲豬瘟病毒，阮女也被依傳染病防治法送辦，檢方調查後，認定阮女違規進口含豬肉產品來台，偵結將她起訴。