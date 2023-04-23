司機酒駕扯「檳榔加米酒」 上訴求翻盤法官一理由准了

嘉義縣陳姓司機在去年開貨車行經雲林縣時發生車禍，警方查出陳有酒精濃度，依法開罰3萬元，但陳辯稱，當時他無飲酒，是店家賣他的「檳榔有加米酒」造成，陳提行政訴訟，台中高等行政法院認為，一審沒有細究警員施測前是否給水漱口達15分鐘，陳上訴有理，發回雲林地院另作判決。

判決指出，陳姓男子在去年6月13日上午10時許，駕駛貨車行經雲林縣東勢鄉時肇事，警方酒測後發現陳酒精濃度達0.20mg/L，而且他駕駛非其執照車種的車輛，警方依違反道交條例告發，公路總局嘉義區監理所對陳裁罰3萬元，記違規點數5點，接受交通安全講習。

陳男不服向雲林地院提出行政訴訟，一審駁回，陳再向台中高等行政法院提起上訴，辯稱，當天他沒有喝酒，而是向檳榔攤購買的蠻牛與100元的檳榔，事後才知道，吃的檳榔裡面，有加「米酒跟米酒頭」，但苦無方法獲得檢驗報告，所以提起上訴。

台中高等行政法院調查，依道交條例，警員施測時，應「詢問受測者飲用酒類或其他類似物結束時間」，並據以判斷是否給予漱口機會，避免受測人飲酒結束，可能因口腔內仍有酒精成分殘留，致影響檢測結果，要求有15分鐘間隔，使受測者可將該酒精殘留物自然吞嚥，或在飲酒結束未滿15分鐘之情況下，提供礦泉水使受測者，以漱口方式將該酒精殘留物加速吞嚥。

陳男在雲林地院提起行政訴訟時，有提到警員沒有給予漱口機會，是否有違反規定，但雲林地院沒有詳細調查，也沒有說明調查的理由，因此一審判決違背法令，撤銷原判決後，發回雲林地院行政訴訟庭，再為調查審認，另作適法判決，全案不得上訴。