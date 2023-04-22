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受刑人脫逃遭批怠惰 法務部：檢討相關失職責任

中央社／ 台北22日電

台南明德外役監受刑人張天昊昨天脫逃，有民間團體批評行政權顢頇、立法權怠惰。法務部今天發出新聞稿指出，外役監條例修法草案已函請立法院審議，並檢討相關人員失職責任。

法務部新聞稿指出，部長蔡清祥今天主持檢討改進會議，政務次長陳明堂、矯正署長周輝煌等人出席，檢討相關管理戒護人員失職責任及這名脫逃受刑人遴選程序，釐清當初遴選及入監後有無覈實考核犯行、在監行狀、戒護考量、再犯或脫逃風險等，要求矯正署針對問題提出具體有效改進作為。

法務部表示，已於去年8月26日啟動外役監條例修法，邀請監獄及犯罪學專家學者、監獄實務工作經驗者、監所關注小組、民間司法改革基金會等，討論「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」，共計召開11場次，並於同年9月15日擬具「外役監條例」部分條文修正草案陳報行政院，經行政院審查通過函請立法院審議。

法務部表示，於外役監條例修法完成前，已要求矯正機關落實外役監受刑人遴選及中間處遇成效，並配合立法院審議法案，尋求朝野黨團及立法委員共識，盡早通過行政院修法版本，提升外役監中間處遇功能，完善獄政管理措施。

全案起於，受刑人張天昊因犯強盜罪，判刑8年10月，於民國109年4月入監服刑，110年12月轉至明德外役監獄，在監期間曾5度返家探親，昨天上午9時30分在作業中脫逃。

明德外役監指出，已聯絡張男家屬協尋，提供資訊給檢警通緝追捕，並檢討因應改進作為，避免再發生類似情形。而民間團體「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」昨天發出新聞稿並表示，行政權顢頇和立法權怠惰，致獄政管理每況愈下，法務部應痛定思痛，立法院則應加速完成修法。

外役監 法務部 受刑人

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