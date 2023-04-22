所長被武士刀捅肚斷腸25公分險死 他拒捕殺人未遂被判7年半

苗栗鍾姓男子判刑確定未到案執行，見苗栗分局吳姓所長帶隊到他家拘提時強烈抵抗，抽出武士刀捅進吳肚子，當場刺穿腹腔30公分深及骨盆。吳手術切除25公分小腸撿回一命，鍾犯後矢口否認，法院勘驗證詞、密錄器認定他有殺人犯意，一、二審都依殺人未遂罪判他7年6月，仍可上訴。

檢警調查，鍾男因傷害罪判刑確定沒去執行，檢察官發拘票由苗栗分局公館所吳姓所長、劉姓巡佐及湯姓警員2021年5月4日赴鍾住處逮人，鍾前後拿木刀、老虎鉗攻擊，被警方持甩棍、盾牌擋下後，竟又抽出1把40公分的小武士刀猛砍。

鍾持刀刺進吳姓所長肚子，刀刃貫穿腹腔至骨盆，路徑長達20至30公分，釀臟器、腸道都受損，大量內出血1公升，一旁湯姓警員上前制止也被畫傷，吳員緊急送醫搶救切除25公分小腸才撿回一命。

苗栗地院一審時，鍾矢口否認殺人未遂，辯稱被壓制在地剛好手摸到東西就揮了1下，不知道手拿的是刀，沒有殺人意思。湯姓警員證稱，鍾男當天很有活力，用刀攻擊警方每一下都是很有力。

苗院比對多人證詞、勘驗警方密錄器畫面等，認定鍾男當時是從傷害犯意升高至殺人的不確定故意，審酌他拿40公分小武士刀猛砍執勤的所長，刀子貫穿腹腔至骨盆近30公分，吳姓所長也說，受傷至今身體變虛弱，抵抗力差容易脹氣腹瀉。

苗院也審酌，警方當時拘提過程，確實沒有先出示拘票並告知來意就直接破門要拘提，鍾男受到刺激並非全然無因，也考量鍾過去就曾拿瓷碗傷害警察，屢對警員危害生命、身體安全，檢方也求刑7年以上，一審依殺人未遂罪判他7年6月。

鍾男均不服上訴仍否認殺人未遂，檢方同樣上訴主張撤銷一審判決妨害公務部分，台中高分院二審認為，鍾男當時行為另該當意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪，一審未審酌，直接不另為無罪諭知，應予撤銷改判。