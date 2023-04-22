快訊

鎮瀾宮總務組志工遭廟方陣頭車撞死 載他的駕駛：根本不知他上車

又一現任綠委被扳倒！黨內初選勝劉櫂豪 賴坤成：這是台東人真正民意

把握手機限時優惠！蘋果iPhone 14 Pro Max便宜5千 OPPO這款更下殺1萬2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

所長被武士刀捅肚斷腸25公分險死 他拒捕殺人未遂被判7年半

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗鍾姓男子判刑確定未到案執行，見苗栗分局吳姓所長帶隊到他家拘提時強烈抵抗，抽出武士刀捅進吳肚子，當場刺穿腹腔30公分深及骨盆。吳手術切除25公分小腸撿回一命，鍾犯後矢口否認，法院勘驗證詞、密錄器認定他有殺人犯意，一、二審都依殺人未遂罪判他7年6月，仍可上訴。

檢警調查，鍾男因傷害罪判刑確定沒去執行，檢察官發拘票由苗栗分局公館所吳姓所長、劉姓巡佐及湯姓警員2021年5月4日赴鍾住處逮人，鍾前後拿木刀、老虎鉗攻擊，被警方持甩棍、盾牌擋下後，竟又抽出1把40公分的小武士刀猛砍。

鍾持刀刺進吳姓所長肚子，刀刃貫穿腹腔至骨盆，路徑長達20至30公分，釀臟器、腸道都受損，大量內出血1公升，一旁湯姓警員上前制止也被畫傷，吳員緊急送醫搶救切除25公分小腸才撿回一命。

苗栗地院一審時，鍾矢口否認殺人未遂，辯稱被壓制在地剛好手摸到東西就揮了1下，不知道手拿的是刀，沒有殺人意思。湯姓警員證稱，鍾男當天很有活力，用刀攻擊警方每一下都是很有力。

苗院比對多人證詞、勘驗警方密錄器畫面等，認定鍾男當時是從傷害犯意升高至殺人的不確定故意，審酌他拿40公分小武士刀猛砍執勤的所長，刀子貫穿腹腔至骨盆近30公分，吳姓所長也說，受傷至今身體變虛弱，抵抗力差容易脹氣腹瀉。

苗院也審酌，警方當時拘提過程，確實沒有先出示拘票並告知來意就直接破門要拘提，鍾男受到刺激並非全然無因，也考量鍾過去就曾拿瓷碗傷害警察，屢對警員危害生命、身體安全，檢方也求刑7年以上，一審依殺人未遂罪判他7年6月。

鍾男均不服上訴仍否認殺人未遂，檢方同樣上訴主張撤銷一審判決妨害公務部分，台中高分院二審認為，鍾男當時行為另該當意圖供行使之用而攜帶兇器犯妨害公務執行罪，一審未審酌，直接不另為無罪諭知，應予撤銷改判。

二審考量鍾男學歷、入監打零工維生，尚有父母需照顧，及檢察官求刑意見等等，撤銷改依殺人未遂罪判他7年6月。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

殺人 妨害公務 檢察官

延伸閱讀

男不滿遭追債刺死朋友逃亡24年 追訴權時效屆滿前落網被判12年

庭上哽咽博同情無效！安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

台中遊藝場「菲力國王」掃射11槍 涉案槍手依殺人未遂起訴

越南茶摻台灣茶律師辯不會比較差 台南茶商詐欺被判1年5月

相關新聞

所長被武士刀捅肚斷腸25公分險死 他拒捕殺人未遂被判7年半

苗栗鍾姓男子判刑確定未到案執行，見苗栗分局吳姓所長帶隊到他家拘提時強烈抵抗，抽出武士刀捅進吳肚子，當場刺穿腹腔30公分深...

台南山區假日改裝車呼嘯噪音民怨 警聯合稽查21輛違規

台南市山區假日經常有改裝車輛呼嘯而過，吵雜噪音引發民怨。 玉井警分局會同麻豆監理站、環保局及交通大隊在楠西區台3線370...

高雄大寮常見飆仔高分貝快閃 地方籲設聲音照相遏阻

高雄林園、大寮區近月來深夜常有車輛高分貝呼嘯而過，噪音嚴重擾眠，高市議員邱于軒指民眾反映的幾處飆車熱點，竟在派出所前，實...

共同行賄買票 屏東枋寮鄉村長當選人許來文與樁腳遭判刑

屏東縣枋寮鄉保生村長當選人許來文在去年底選舉期間，涉嫌親自和透過楊姓樁腳向多位民眾買票，行賄遭查獲，檢方依違反選罷法起訴...

醫材廠混入未經核准隔離衣交貨 北檢今聲押3人

國內新冠肺炎疫情嚴峻時期，部分企業捐助隔離衣給防疫前線人員，卻爆出有廠商利用其他未經核准的隔離衣魚目混珠，台北地檢署昨搜...

檢察長人事大搬風遭疑政治介入 陳建仁：無選舉考量

法務部昨公布全國檢察長人事大搬風，六都除桃園、高雄外，四都檢察長都換人，被批評法務部濫用人事權，遭到質疑政治力介入影響司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦