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台南山區假日改裝車呼嘯噪音民怨 警聯合稽查21輛違規

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市山區假日經常有改裝車輛呼嘯而過，吵雜噪音引發民怨。 玉井警分局會同麻豆監理站、環保局及交通大隊在楠西區台3線370公里處執行「監警環聯合稽查」，共攔查各式車輛74輛，其中16件交通違規、5輛噪音檢測不合格。

玉井警分局交通組長周宏霖表示，今天74輛噪音檢測15輛、5輛不合格，告發違反道路交通管理處罰條例第16條、第18條改裝車輛13件及第21條無照駕駛3件，總計16件交通違規。為維護山區交通安全，會持續取締噪音與違規改裝車輛強力告發或通知召回檢驗。

警方表示，民眾如發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，亦可上傳相片或影片至行政院環境保護署噪音車檢舉網站（https：noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知該車受檢。

玉井分局長曹儒林表示，山區景色宜人，歡迎民眾蒞臨遊賞，轄區台3線、台20線及台84線等路段每逢假日湧入大量出遊車隊，少數改裝排氣管車輛噪音令人反感，影響社區安寧秩序，分局每月執行防制車輛改裝聯合稽查遏止。

台南山區假日改裝車呼嘯噪音民怨，警聯合稽查共21輛違規。記者周宗禎／翻攝
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台南山區假日改裝車呼嘯噪音民怨，警聯合稽查共21輛違規。記者周宗禎／翻攝
台南山區假日改裝車呼嘯噪音民怨，警聯合稽查共21輛違規。記者周宗禎／翻攝
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噪音 交通違規 監理站

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