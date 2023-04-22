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員警涉洩密包庇線民遭判刑 懲戒法院判降級改敘

中央社／ 台北22日電

李姓前警分駐所副所長涉嫌包庇連姓女毒販線民，洩漏連女遭通緝情資與警用車籍資料。二審依公務員洩密罪判刑1年2月，緩刑4年。懲戒法院日前判決降2級改敘。可上訴。

判決指出，李男時任台南市警察局歸仁分局仁德分駐所巡佐兼副所長，因偵辦販毒案結識連女，為獲得毒品案件情資，於民國108年間將連女收編為線民。

李男於108年10月到109年2月期間，透過公務電腦得知連女涉販毒案遭通緝並通報連女；另外，連女拜託李男查詢追查她的警用車輛，李男通報連女，讓警方查緝未果，之後警方循線於汽車旅館逮到連女，並從連女手機查出與李男的對話紀錄。李男坦承不諱，台南地檢署將李男起訴。

一審台南地方法院依公務員包庇他人販賣第二級毒品罪判刑1年10月。案經李男上訴，二審由台南高分院審理。合議庭認為，沒有證據顯示李男事前得知連女持續販毒，改依公務員洩漏國防以外秘密罪判刑1年2月，緩刑4年，並向公庫支付新台幣10萬元。可上訴。台南市政府移送懲戒法院審理。

懲戒法院認為，審酌李男身為警察，本應遵守法紀，竟僅為獲取較好的績效，而洩密連女並協助躲避查緝，所為有虧職守，考量李男犯後坦承犯行，並深表悔意，從事公職期間屢獲表揚，惡性非重大，判決降2級改敘，全案可上訴。

台南 公務員 販毒

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